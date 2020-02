L1 - Quelles compos pour le choc entre Paris et Lyon ?

Le Paris Saint-Germain reçoit ce dimanche soir l'Olympique Lyonnais (21h, 24ème journée) pour ce qui est l'une des affiches les plus attendues du championnat de France.

S'il ne s'est pas montré toujours convaincant ces dernières semaines, le PSG n'en reste pas moins intraitable avec une série de vingt matchs sans défaite toutes compétitions confondues, dont sept victoires de rang, série en cours. Comme à Nantes en début de semaine, les Parisiens se présenteront avec une défense décimée puisque Bernat (malade), Diallo, Dagba (blessés), Marquinhos et Thiago Silva (reprise) sont tous forfaits. La ligne défensive devrait donc être la même qu'à la Beaujoire avec Meunier et Kurzawa sur les côtés et une charnière Kehrer-Kimpembe. Egalement trop juste pour ce match, Neymar est le grand absent de ce choc. Thomas Tuchel devrait malgré tout rester en 4-4-2 avec la titularisation de Sarabia à droite. Di Maria, Icardi et Mbappé sont quant à eux bien présents.

Après sept victoires de rang toutes compétitions confondues pour débuter 2020, l'Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers lors des deux dernières rencontres (défaite 2-1 à Nice, match nul à domicile contre Amiens 0-0). Provisoirement relégué à huit points du podium, les Gones n'ont plus beaucoup de marge d'erreur. Outre les absents de longue date, ils sont aussi privés de Cornet, malade, pour ce voyage dans la capitale. Défensivement, Rafael devrait être préféré à Tete, tandis que son pendant à gauche sera Marçal. Rudi Garcia pourrait opter pour un 4-3-3 afin de densifier l'axe. Tousart, Mendes et Caqueret sont pressentis pour commencer. Enfin offensivement, Aouar et Toko Ekambi devraient épauler Dembélé.

Ligue 1 - 24e Journée

PARIS SAINT-GERMAIN - OLYMPIQUE LYONNAIS

PSG : Navas - Meunier, Kehrer, Kimpembe (C.), Kurzawa - Sarabia, Verratti, Gueye, Di Maria - Mbappé, Icardi

OL : Lopes - Rafael, Marcelo, Denayer (C.), Marçal - Mendes, Tousart, Caqueret - Toko Ekambi, Dembélé, Aouar