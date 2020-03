L1 - Quelles compos pour le derby entre Lyon et Saint-Etienne ?

L'Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche soir l'AS Saint-Etienne (21h), en clôture de la 27ème journée de Ligue 1.

Au coude à coude dans la deuxième partie de tableau au moment du succès des Verts lors du premier derby de la saison en octobre dernier (1-0), l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne ont, depuis, eu des trajectoires différentes. Malgré des résultats en dents de scie, les Gones sont encore en lice dans toutes les compétitions et pourraient revenir à sept points du podium en cas de victoire. En revanche, les Verts n'ont jamais décollé et ne comptent que deux points d'avance sur la zone rouge. Au niveau de la forme actuelle, là-aussi, celle-ci est favorable aux Gones qui viennent de s'imposer face à la Juve en Ligue des Champions (1-0) et ont battu Metz lors de la dernière journée (0-2). L'ASSE, elle, reste sur cinq matchs sans victoire en Ligue 1, bien qu'elle ait mis fin à une série de quatre défaites consécutives en prenant un point face à Reims (1-1).

Comme lors des deux derniers matchs, l'OL devrait évoluer avec une défense à trois, cette fois-ci avec Andersen. Marçal devrait passer sur le côté pour évoluer en tant que piston. Toko Ekambi et Dubois pourraient souffler et laisser leur place à Rafael et Traoré. Enfin au milieu de terrain, Bruno Guimaraes, étincelant face à la Juve et performant à Metz, pourrait être laissé sur le banc au coup d'envoi. Aouar redescendrait alors d'un cran pour permettre à Terrier de débuter. Du côté de Saint-Etienne, entre blessures, suspensions et choix, huit absents sont à déplorés. Avec le retour de Fofana, une défense à trois devrait être mise en place. Dans le coeur du jeu, la doublette M'Vila-Cabaye est attendue pour apporter son expérience. Diony devrait quant à lui enchaîner une deuxième titularisation de rang.

Ligue 1 - 27e Journée

OLYMPIQUE LYONNAIS - AS SAINT-ETIENNE

OL : Lopes - Denayer, (C.), Marcelo, Andersen - Rafael, Tousart, Aouar, Marçal - Traoré, Dembélé, Terrier

ASSE : Moulin - Fofana, Saliba, Kolodziejczak - Debuchy (C.), Cabaye, M'Vila, Trauco - Honorat, Diony, Bouanga