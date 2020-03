L1 - Quelles compos pour Lille-Lyon ?

La 28ème journée de Ligue 1 se clôture ce dimanche soir avec un duel entre prétendants européens : le Lille OSC reçoit l'Olympique Lyonnais.

Les spectateurs présents ce dimanche soir au stade Pierre-Mauroy devraient assister à un beau spectacle. Tout d'abord car deux des meilleures formations françaises s'affrontent mais également car elles sont sur une bonne dynamique. De son côté, le LOSC a remporté cinq de ses six derniers matchs de Ligue 1, lui permettant de revenir à un point du podium. L'Olympique Lyonnais, lui, a rejoint le peloton européen après un début de saison calamiteux. Puis les Gones ont réalisé un match plein pour s'imposer face à la Juventus Turin lors de leur 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et s'ils restent sur un lourd revers en demi-finale de la Coupe de France face au PSG (1-5), les Lyonnais ont regardé les Parisiens droit dans les yeux jusqu'à l'exclusion de Marçal qui a fait basculer le match. Entre Dogues et Lyonnais, cette affiche de la 28ème journée ne devrait donc pas manquer de mordant !

Outre les absences longue durée de Weah et Yazici, Christophe Galtier peut compter sur un groupe au complet. En défense, Bradaric devrait enchaîner une troisième titularisation de suite. Le LOSC n'a d'ailleurs encaissé que deux buts (face à l'OM, le 16 février) lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Autant dire qu'ils semblent avoir trouvé la formule. Pour le reste de son onze, l'entraîneur lillois devrait conserver les mêmes hommes avec le duo André-Sanches dans le coeur du jeu, les feux follets Ikoné et Bamba sur les côtés et la paire Osimhen-Rémy sur le front de l'attaque.

Côté lyonnais, Marçal est donc suspendu pour cette rencontre. Malgré le match disputé en milieu de semaine face au PSG, Rudi Garcia ne devrait pas faire tourner et pourrait repartir avec un onze quasiment identique. De retour de blessure récemment, Koné devrait prendre place au poste de latéral gauche face à son ancienne équipe. Dans le secteur offensif, Bertrand Traoré, déjà titulaire lors du derby, pourrait de nouveau être titularisé. Au milieu, le trio Aouar-Tousart-Guimaraes ne devrait pas être séparé. Ce match sera également l'occasion d'assister au duel à distance entre Dembélé et Osimhen, auteurs respectivement de 16 et 13 buts en championnat cette saison.

Ligue 1 - 28e Journée

LILLE OSC - OLYMPIQUE LYONNAIS

LOSC : Maignan - Celik, Fonte (C.), Gabriel, Bradaric - Ikoné, André, Sanches,Bamba - Osimhen, Rémy

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer (C.), Koné - Tousart, Guimaraes, Aouar - Traoré, Dembélé, Terrier