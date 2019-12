L1 - Quelles compos pour Reims-Lyon ?

Le Stade de Reims reçoit ce samedi l'Olympique Lyonnais (20h45) dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Pour ce duel entre la meilleure défense du championnat et la seconde meilleure attaque, les Rémois sont privés de leur capitaine, Romao, mais aussi de Mbemba, Konan, Maresic et Nkada. Les Champenois restent sur trois succès consécutifs toutes compétitions confondues et pourraient distancer leur adversaire du soir en cas de succès. David Guion devrait aligner un onze semblable à celui utilisé face à Toulouse (0-1). Le seul changement opéré devrait être la titularisation de Munetsi au milieu.

Après la défaite cauchemardesque contre Rennes (0-1) lors de laquelle ils ont perdu Depay et Reine-Adélaïde sur blessure, les Lyonnais se sont rassurés face à Toulouse en Coupe de la Ligue (4-1). Cornet devrait de nouveau être utilisé comme latéral gauche. Au milieu, Caqueret et Tousart sont pressentis pour être associés. Devant eux, positionné en numéro 10, on devrait retrouver Terrier.

STADE DE REIMS - OLYMPIQUE LYONNAIS

SDR : Rajkovic - Foket, Disasi, Abdelhamid (C.), Kamara - Chavalerin, Munetsi - Oudin, Dingomé, Cafaro - Dia

OL : Lopes - Tete, Marcelo, Denayer (C.), Cornet - Tousart, Caqueret - Traoré, Terrier, Aouar - Dembélé