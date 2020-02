L1 - Quelles compos pour Reims-Rennes ?

Le Stade Rennais se déplace ce dimanche après-midi à Reims (17h) pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Après deux coups d'arrêts consécutifs, les Rennais ont un coup à jouer puisque Lille et l'OM s'affronteront ce dimanche soir (21h). En l'absence de Morel, Gélin devrait être aligné en défense centrale. Au milieu, Camavinga pourrait débuter sur le banc. Nzonzi et Bourigeaud sont pressentis pour faire la paire dans l'entre-jeu. Devant, Niang et Del Castillo pourraient être associés.

Reims reste sur un lourd revers à Strasbourg (3-0). Une victoire leur permettrait de rester dans le peloton pour les places européennes. Foket devrait retrouver sa place dans le couloir droit de la défense. Dans les buts, Rajkovic fait son retour. Pour le reste, David Guion devrait conserver le même onze que lors de la dernière sortie.

Ligue 1 - 25e Journée

STADE DE REIMS - STADE RENNAIS

SDR : Rajkovic Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan - Romao (C.), Cassama, Chavalerin - Doumbia, Touré, Dia

SRFC : Mendy - Traoré, Da Silva (C.), Gélin, Maouassa - Raphinha, Bourigeaud, Nzonzi, Tait - Del Castillo, Niang