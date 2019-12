L1 - Quelles compos pour Saint-Etienne-Paris SG ?

L'AS Saint-Etienne et le Paris SG clôtureront ce dimanche soir la 18ème journée de Ligue 1 (21h00). Les Verts s'essoufflent en cette fin d'année et n'ont gagné qu'un seul de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues. Outre la suspension de Kolodziejczak en défense, le secteur offensif stéphanois est décimé par les blessures. Hamouma, Khazri, Abi et Honorat sont à l'infirmerie. S'ajoutent également les blessures de Saliba, Cabaye et Monnet-Paquet. Ainsi, Claude Puel devrait renforcer son milieu de terrain et opter pour un 3-5-2 avec un trident dans le coeur du jeu composé de M'Vila, Camara et Youssouf. Devant, Bouanga et Boudebouz pourraient être associés.

Pour la première fois de la saison, le PSG tentera de réaliser la passe de cinq en championnat. Mais dans les rangs parisiens également, les absents sont nombreux. Kimpembe, Gueye et Cavani sont blessés, Herrera n'est pas suffisamment remis de sa blessure, Draxler est malade et Choupo-Moting est absent pour raisons personnelles. Thomas Tuchel devrait de nouveau opter pour un 4-4-2, susceptible de rapidement se transformer en 4-2-4 puisque Di Maria, Mbappé, Icardi et Neymar devraient tous démarrer. En défense centrale, Diallo devrait se positionner aux côtés de Silva.

Ligue 1 - 18e Journée Saint-Etienne 0 - 40 - 2 Paris 9' Neymar

43' K. Mbappe Lottin

72' M. Icardi

89' K. Mbappe Lottin



AS SAINT-ETIENNE - PARIS SAINT-GERMAIN

ASSE : Ruffier - Moukoudi, Fofana, Perrin( C.) - Debuchy, Camara, Youssouf, M'Vila, Trauco - Boudebouz, Bouanga

PSG : Navas - Meunier, Silva (C.), Diallo, Bernat - Verratti, Marquinhos - Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar