L1 - Quels matchs diffusera la nouvelle chaîne Téléfoot ?

Comme révélé ce matin, Mediapro s'est associé avec TF1 et une chaîne baptisée "Téléfoot" sera dédiée à la diffusion du championnat de France. Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton seront aux commentaires des "20 plus belles affiches de Ligue 1" sur la nouvelle chaîne. Le groupe espagnol, qui s'est emparé des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de 2020 à 2024, diffusera en direct 80 % des rencontres. Les affiches restantes seront proposées par Canal +.

Ainsi, Mediapro diffusera 8 matchs par journée de Ligue 1 : le match du vendredi (21 heures), du samedi (17 heures), du dimanche (13 heures), et du dimanche soir (21 heures). L'habituel multiplex du samedi soir quant à lui, aura désormais lieu le dimanche à 15 heures sur la même chaîne. De son côté, Canal + diffusera deux matchs. L'affiche du samedi soir à 21 heures, et le dimanche après-midi à 17 heures.