L1 - Rayan Cherki entre déjà dans l'histoire

Malgré son jeune âge, Rayan Cherki (17 ans) compte déjà 9 apparitions, dont 3 titularisations, en championnat cette saison avec l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, le jeune attaquant a pu prendre part pendant 10 minutes à la victoire à Metz (1-3) ce dimanche, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1.

De plus, lors d'une action où il a été proche d'inscrire son premier but dans l'élite, il a été expulsé pour avoir marché, de manière involontaire semble t-il, sur le genou du portier des Grenats, Alexandre Oukidja. C'est d'ailleurs, malheureusement pour lui, avec ce fait de match qu'il est rentré dans l'histoire du championnat. En effet, il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire (17 ans et 111 jours) à recevoir un carton rouge en Ligue 1.

Ligue 1 - 13e Journée Metz 1 - 30 - 1 Lyon F. Boulaya 75'

Résumé 17' M. Depay

47' K. Toko Ekambi

60' K. Toko Ekambi