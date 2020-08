L1 - Réduit à neuf, le FC Nantes tient bon et dompte Nîmes (résumé)

Malgré deux exclusions, le FC Nantes s'est imposé face au Nîmes Olympique (2-1), ce dimanche après-midi lors de la 2ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 2e Journée Nantes 2 - 12 - 0 Nîmes Andrei Girotto 11'

I. Louza (P.) 27'

57' Z. Ferhat



À la Beaujoire, les Canaris ont pris le meilleur départ et Andrei Girotto, de la tête, à la réception d’un bon corner botté par Marcus Coco, a rapidement placé son équipe en tête au tableau d'affichage (1-0, 11ème). Quelques petites minutes plus tard, Nicolas Pallois n'a pas été loin du break sur un coup-franc tiré par Imran Louza (15ème). Finalement, et logiquement, le FCN a pris deux buts d'avance sur un penalty transformé par ce même Imran Louza, à la suite d'une faute de Loïck Landre sur Randal Kolo Muani (2-0, 27ème). Dépassés dans les grandes largeurs, les Crocos ont ensuite flirté à deux reprises avec le 3-0. D'abord sur une frappe enroulée de Moses Simon qui a fui le cadre du but (30ème). Puis, moins de 120 secondes plus tard, sur une nouvelle tentative de l'ailier nantais, parfaitement détournée par un Baptiste Reynet décisif (32ème). Le dernier rempart gardois a ensuite vu son homologue nantais lui répondre. En effet, Alban Lafont, très peu inquiété jusque-là, s'est montré infranchissable en réalisant une double parade impressionnante devant Kevin Denkey puis Romain Philippoteaux (37ème).

Dès la reprise, le FCN s'est sérieusement compliqué la tâche en perdant Imran Louza, exclu et renvoyé directement aux vestiaires pour une très vilaine faute sur Lucas Deaux (47ème). Une supériorité numérique que les Crocos ont très vite exploitée. Après une belle occasion pour ce même Lucas Deaux (51ème), le club gardois a réduit l'écart grâce à Zinedine Ferhat, buteur d'une magnifique frappe du pied gauche décochée aux abords de la surface (2-1, 57ème). Ensuite, les hommes de Jérôme Arpinon ont monopolisé le cuir, sans toutefois parvenir à égaliser. Solidaires, les Nantais, qui ont finalement terminé la rencontre à neuf suite à l'expulsion de Fabio (87ème), ont fait front et pu compter sur un Alban Lafont chaud bouillant dans sa cage pour contrecarrer les quelques offensives nîmoises. Avec ce succès, le premier de l'exercice, le FCN s'installe à la sixième place du classement (4 points). Les Crocos, eux, connaissent leur premier revers de l'exercice et reculent au septième rang (3 points).

L'HOMME DU MATCH

Alban Lafont : Le portier des Canaris a sorti une belle partie face aux Crocos. Si les Jaune-et-Vert sont parvenus à conserver leur avantage, ils le doivent essentiellement à leur dernier rempart, auteur d'un match solide (8 sauvetages, 7 arrêts dans sa surface, 5 sorties aériennes).