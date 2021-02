L1 - Reims - Angers : les compos probables

Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, le Stade de Reims accueille Angers ce mercredi (19h) au Stade Auguste-Delaune. Pour cette rencontre, l'entraîneur des Champenois David Guion devra se passer de Zeneli, Munetsi et Holtby, tous indisponibles. Du côté du SCO, l'entraîneur Stéphane Moulin pourra quant à lui compter sur les retours de Fulgini, Diony et Boufal. Néanmoins, Alioui et Bahoken sont toujours blessés.

Ligue 1 - 23e Journée

STADE DE REIMS - SCO ANGERS

Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap.), Konan - Cafaro, Cassama, Chavalerin, Doumbia - Dia, Mbuku

Angers : Bernardoni - Doumbia, Traoré (cap.), Thomas, Manceau - Capelle, Mangani, Coulibaly, Pereira Lage, Cabot - Diony