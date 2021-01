L1 - Reims et Dijon se laissent dos à dos (analyse)

Le Stade de Reims et le Dijon FCO n'ont pas réussi à se départager dans cette 18ème journée de Ligue 1 (0-0).

Ligue 1 - 18e Journée Reims 0 - 00 - 0 Dijon

LE FAIT DU MATCH

L'énorme parade de Racioppi à bout portant. Sur un corner venu de la gauche, Doumbia manque sa reprise au second poteau mais trouve Abdelhamid, dans les 5 mètres 50. Le défenseur marocain tente alors sa chance avec une tête mais le portier suisse sort une énorme parade à bout portant pour envoyer le cuir en corner. Assurément l'action décisive du match !

L'HOMME DU MATCH

Yunis Abdelhamid (Reims) : solide défensivement, le défenseur marocain n'était pas loin d'offrir la victoire aux Rémois (voir plus haut). Mais malgré tout, Abdelhamid sort une prestation très solide : 104 ballons touchés, 93% de passes réussies, 9 duels gagnés, 3 dégagements, 6 interceptions, 3 tacles...

LES CONSÉQUENCES

Reims et Dijon n'arrivent pas à se départager. Dans un match assez terne en occasion, les 22 acteurs n'ont pas su trouver la faille. Ce match nul permet à Reims d'enchaîner un quatrièe match consécutif sans défaite et de se stabiliser à la 15ème place. Côté Dijonnais, le point du nul est suffisant pour passer devant Lorient, désormais 19ème, et récupérer la place de barragiste.