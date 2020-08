L1 - Reims - Lille : Les compositions officielles

Début d'un gros dimanche de Ligue 1 avec six matchs au programme. Et pour commencer Reims-Lille qui début dans moins d'une heure au stade Auguste-Delaune. Les Champenois et Nordistes restent sur un match nul et souhaitent décrocher leur première victoire cette saison. Découvrez les compositions officielles de la rencontre (13h00).

Ligue 1 - 2e Journée Reims 0 - 10 - 1 Lille 32' J. Bamba



STADE DE REIMS - LOSC LILLE

Reims : Rajkovic - Cafaro, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Moreto, Munetsi, Chavalerin, Muresic, Kutesa - Touré

Lille : Lille : Maignan - Celik, Fonte (cap), Botman, Bradaric - Ikoné, André, Soumaré, Bamba - Yilmaz, David