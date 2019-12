L1 - Reims plonge encore plus Toulouse dans la crise

Grâce à un but précoce de Rémi Oudin, le Stade de Reims s'impose, sur la plus petite des marges, à Toulouse (1-0). Les Violets ont été chahutés par leurs supporters, qui en ont ras-le-bol des mauvais résultats.

Ligue 1 - 18e Journée Toulouse 0 - 10 - 1 Reims 9' R. Oudin



LE FAIT DU MATCH

Foket rattrape son erreur. On joue la 27ème minute et le Stade de Reims se fait très peur. Sur un ballon arrivé côté droit, Thomas Foket ne résiste pas à Wesley Saïd et perd le ballon. Le latéral droit tente ensuite de se rattraper en dégageant le centre toulousain mais prolonge finalement le ballon jusqu'à Yaya Sanogo, au second poteau. L'attaquant tente sa chance en croisant sa frappe mais le Belge réussit enfin son geste défensif en dégageant le ballon sur la ligne.

LE BUT

0-1 (9ème) : Oudin trouve la faille. Une minute après avoir raté un premier face à face, l'attaquant rémois se reprend bien en ajustant la mire devant Reynet. Sur une perte de balle de Rogel, l'ailier part vers le but et transperce le portier toulousain.

L'HOMME DU MATCH

Hassane Kamara (Reims) : sur son côté gauche, le latéral a fait un match très complet. Très actif, il a multiplié les efforts (9 duels remportés, 5 dégagements, 4 interceptions, 4 tacles) pour sécuriser son couloir. Offensivement aussi, il s'est montré plutôt propre avec une passe clé, 84% de passes réussies, 87 ballons touchés.

LES CONSÉQUENCES

Les supporters toulousains ont montré leur ras-le-bol. Dès la 20ème minute, les fans ont scandé, ironiquement, des chants "On va en Ligue 2 !", avant de passer à la vitesse supérieure, à dix minutes de la fin du match. Des individus, agacés par la prestation insipide des Mauves ont tenté de faire irruption sur le terrain. Dernier du classement, le TFC enchaine une 8ème défaite consécutive en L1.

Reims, de son côté, poursuit sa belle série de 5 matchs sans défaite et confirme après sa victoire éclatante contre Saint-Etienne (3-1). Au classement, les Rémois, qui comptent un match en moins, ne sont qu'à 4 points du podium et à deux points de Nantes (4ème).