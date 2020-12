L1 - Reims renverse Nantes et peut remercier Cafaro (analyse)

Cette victoire va faire énormément de bien au Stade de Reims ! En difficulté en championnat, les Champenois sont allés chercher une victoire 3-2 face à un candidat direct au maintien, le FC Nantes.

Ligue 1 - 15e Journée Reims 3 - 20 - 1 Nantes E. Toure 68'

B. Dia (P.) 72'

M. Cafaro 74'

18' N. Pallois

79' L. Blas



LE FAIT DU MATCH

Le coaching gagnant de David Guion. L'entrée de Mathieu Cafaro a tout changé. Conscient que son équipe manquait de justesse technique, le technicien rémois a lancé son milieu offensif à l'heure de jeu. Résultat, Cafaro est impliqué dans les trois buts : une passe décisive, le pénalty provoqué, et le troisième but.

LES BUTS

0-1 (18ème) : sur un long coup franc de Louza depuis le milieu du terrain, Nicolas Pallois prend le meilleur sur trois défenseurs. La tête du capitaine de Nantes lobe Rajkovic, avancé sur ses 6 mètres.

1-1 (68ème) : coaching gagnant de David Guion ! Cafaro, entré en jeu quelques minutes avant, adresse un magnifique centre au second poteau pour Touré. En reculant, l'ataquant reprend le ballon de la tête et surprend Lafont.

2-1 (72ème) : dans la surface de réparation, Mathieu Cafaro tente une frappe, déviée du coude par Traoré. Après arbitrage vidéo, l'arbitre désigne le point de pénalty et Boulaye Dia ne se fait pas prier pour permettre à Reims de prendre l'avantage.

3-1 (74ème) : Cafaro, encore lui ! Tout frais, puisqu'il est entré à la 61ème minute, le milieu offensif permet à Reims de prendre le large ! Présent dans la surface de réparation, il place un tir entre les jambes de Lafont.

3-2 (79ème) : Blas réduit l'écart avec un superbe but ! Appiah centre depuis le couloir droit et Munetsi manque son intervention. Le Rémois remet le ballon vers Blas, bien placé dans les six mètres rémois. D'un geste acrobatique, le Nantais trompe Rajkovic, qui touche le ballon de la main.

L'HOMME DU MATCH

Mathieu Cafaro (Reims). Comme expliqué précédemment, le milieu rémois a changé la face de son équipe en une demi-heure. De suite très en jambes, il s'est d'abord illustré avec une passe décisive, puis en provoquant un pénalty, avant d'inscrire le troisième but champenois.

LES CONSÉQUENCES

Ce succès va faire énormément de bien à la bande de David Guion ! Malmenés par les Nantais en première mi-temps, les Rémois ont su se ressaisir dans le second acte pour arracher la victoire. Grâce à ce bon résultat, Reims s'extirpe de la zone rouge et se place à la 16ème position (+3 places).

Côté Nantais, on enchaine là un sixième match consécutif sans la moindre victoire. Les Canaris, toujours coachés par Patrick Collot, sont 15ème de Ligue 1, à trois points de Lorient (18ème).