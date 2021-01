L1 - Reims s'impose de justesse face à Brest (analyse)

Le Stade de Reims s'impose (1-0) face au Stade Brestois ce dimanche dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. Dans une rencontre où les deux équipes ont globalement eu du mal à trouver le cadre, les Rémois s'imposent sur la plus petite des marges grâce à un but de Nathanaël Mbuku (40ème).

Ligue 1 - 21e Journée Reims 1 - 01 - 0 Brest N. Mbuku 40'



LE FAIT DU MATCH

Un début de match qui laisse des regrets. Dès le coup d'envoi, le Stade Brestois 29 démarre la rencontre tambour battant et monopolise la ballon (61% de possession en première période). À chaque perte de balle, les hommes d'Olivier Dall'Oglio exercent un intense pressing qui rend l'air irrespirable pour les Rémois. Malheureusement, sur chacune des situations qu'ils se procurent, les Brestois font preuve de maladresse et ne cadrent aucune tentative (8 tirs, 0 cadré en première mi-temps). Un manque de justesse qui va donner confiance au Stade de Reims. Une minute après que Romain Perraud trouve le poteau sur une frappe surpuissante à cinq mètres des cages, le club champenois ouvre le score (40ème) et lance enfin son match.

LE BUT

1-0 (40ème) : Reims ouvre le score ! Les Rémois partent à l'abordage sur le côté droit avec Foket à la manoeuvre. Ce dernier remonte son couloir et adresse un centre en retrait dans la direction de Chavalerin qui reprend le cuir d'une volée qui semble s'envoler loin du cadre. Mais avant de sortir en six mètres, le ballon heurte la tête de Nathanaël Mbuku. La déviation involontaire de l'attaquant du Stade de Reims vient tromper Larsonneur.

L'HOMME DU MATCH

L'intenable Nathanaël Mbuku. Il est parvenu à ouvrir le score pour les siens en déviant involontairement une frappe de Chavalerin, mais quelle impressionnante prestation de l'attaquant de 18 ans. Pendant quatre-vingt-dix minutes, le Rémois a multiplié les courses et était dans tous les bons coups du Stade de Reims. En permutant régulièrement avec ses coéquipiers, l'international U18 français s'est trouvé sur les trois postes de l'attaque et a pu autant mettre en danger les latéraux que les défenseurs centraux brestois. Particulièrement rapide et à l'aise avec le ballon, Nathanaël Mbuku a souvent créé des espaces entre les lignes et a su faire mal sur chaque contre-attaque.

LES CONSÉQUENCES

Le Stade de Reims remporte trois précieux points et fait un grand pas en avant dans sa course au maintien. Les Rémois (14èmes, 24 points) comptent désormais neuf points d'avance sur la place de barragiste.

Le Stade Brestois enchaine une troisième défaite consécutive et perd petit à petit son avance sur la zone rouge. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio (13èmes, 26 points) n'ont plus que onze points d'avance sur la 17ème place.