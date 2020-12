L1 - Reims sabre le champagne à Bordeaux (analyse et notes)

Ce mercredi soir, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés face au Stade de Reims (1-3), dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1. Les Marine-et-Blanc retombent dans leurs travers avec cette deuxième défaite de rang à la maison. Les Champenois, eux, finissent bien l'année avec une deuxième victoire en trois matches.

Ligue 1 - 17e Journée Bordeaux 1 - 30 - 2 Reims Eui-Jo Hwang 73'

15' Y. Abdelhamid

18' B. Dia

88' M. Munetsi



LE FAIT DU MATCH

Le raté du match pour Hwang Ui-jo. On joue la 54ème minute, Bordeaux est mené de deux buts, lorsque l'attaquant sud-coréen a la balle pour relancer la partie. À la suite d'un coup-franc botté par Hatem Ben Arfa, Predrag Rajkovic peine à repousser le cuir, qui revient dans les pieds du numéro 18 des Marine-et-Blanc. À bout portant, le Sud-Coréen va alors rater l'immanquable en expédiant le ballon au-dessus du but rémois.

LES BUTS

0-1 (15ème) : Reims prend la tête ! Sur un corner frappé depuis la gauche du terrain par Arber Zeneli, Yunis Abdelhamid profite du raté de Paul Baysse, se défait du marquage de Pablo, et place une tête décroisée limpide. Le ballon finit dans le petit filet opposé de Benoît Costil, complètement battu. C'est le 2ème but inscrit cette saison en Ligue 1 par le défenseur central et capitaine champenois.

0-2 (18ème) : Reims s'offre un break express ! Pas attaqué aux 20 mètres, Arber Zeneli déclenche une frappe du droit. Le ballon est légèrement dévié par Paul Baysse. Benoît Costil le repousse difficilement dans l'axe, du pied. Boulaye Dia, totalement oublié par l'arrière-garde bordelaise, marque alors dans le but vide. C'est le 10ème but marqué cette saison en Ligue 1 par l'avant-centre rémois.

1-2 (73ème) : Bordeaux reprend espoir ! Yacine Adli intercepte le cuir dans le camp rémois et passe à Hatem Ben Arfa. Depuis l'axe, aux 20 mètres, le meneur de jeu aquitain fixe la défense champenoise et décale Hwang Ui-jo à gauche dans la surface. Le Sud-Coréen déclenche alors une frappe croisée du gauche, à ras de terre, qui trompe Predrag Rajkovic. C'est la deuxième réalisation inscrite en championnat par le numéro 18 du FCGB.

1-3 (88ème) : Reims met fin au suspense ! Depuis la gauche du terrain, Ghislain Konan cherche Boulaye Dia dans l'axe aux 20 mètres. L'avant-centre rémois remet en une touche pour Marshall Munetsi, légèrement derrière lui. D'une frappe du droit, légèrement déviée par Maxime Poundjé, le milieu de terrain champenois fait mouche et trompe Benoît Costil, battu sur sa gauche. C'est le tout premier but inscrit en cet exercice 2020-2021 par le numéro 15 des Rouge-et-Blanc.

L'HOMME DU MATCH

Yunis Abdelhamid (Stade de Reims). Pour sa 100ème en Ligue 1, le défenseur central et capitaine du club champenois a rendu une copie de grande qualité. Auteur de l'ouverture du score d'une très belle tête décroisée, il a parfaitement lancé son équipe vers un succès très précieux. Outre son but, il a su se montrer solide sur le plan défensif (2 dégagements, 2 interceptions, 4 tacles, 5 duels gagnés).

LES CONSÉQUENCES

Après Strasbourg, Jean-Louis Gasset avait estimé que son équipe avait réalisé son meilleur match sur le plan collectif. Malheureusement pour l'entraîneur aquitain, ses joueurs n'ont pas su confirmer lors de cette dernière sortie de l'année. Cette défaite, la deuxième d'affilée à domicile, est on ne peut plus logique et fait reculer le FCGB à la 13ème position du classement (22 points).

Plus incisifs que les Bordelais, les joueurs du Stade de Reims repartent du Matmut-Atlantique avec un succès mérité. Grâce à cette victoire, les protégés de David Guion finissent bien l'année 2020 (2 victoires et 1 nul sur les 3 derniers matches) et se donnent de l'air dans le bas du tableau. Les voilà désormais installés à la 14ème place (17 points). De quoi passer une trêve plus sereine.