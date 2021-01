L1 - Reims - Saint-Étienne : les compos probables

Cette 19ème journée de Ligue 1 nous offre un duel entre deux clubs historiques du football français : le Stade de Reims (15ème) reçoit l'AS Saint-Étienne (14ème) ce soir à 21h à Delaune. Invaincus depuis sept matchs, les Verts vont mieux en atteste leur match nul (1-1) cette semaine face au PSG. Face à une équipe qui lutte aussi en deuxième partie de tableau, Claude Puel sera privé de Khazri et Maçon. Kolodziejczak, malade, est forfait tout comme la plaque tournante de l'équipe Yvan Neyou, touché à la cuisse. Côté champenois, on reste sur un match nul (0-0) face à Dijon et seul Donis manque à l'appel. Découvrez les compos probables de Guion et Puel.

Ligue 1 - 19e Journée

STADE DE REIMS - AS SAINT-ÉTIENNE

Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap.), Konan - Chavalerin, Cassama, Berisha - Zeneli, Dia, Mbuku

ASSE : Moulin - Debuchy (cap.), Moukoudi, Retsos, Trauco - Nordin, Youssouf, Camara, Boudebouz - Hamouma, Bouanga.