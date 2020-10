L1 - Rennes - Brest : les compos probables

Le Stade Rennais reçoit ce samedi à 17 heures le Stade Brestois dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Les Rennais n'ont plus remporté le moindre match depuis le 26 septembre dernier face à Saint-Étienne. Depuis, les Bretons sont sur une série de cinq matchs (3 nuls, 2 défaites) sans victoire toutes compétitions confondues.

Pour mettre fin à cette période compliquée, Julien Stéphan devra se passer d'Eduardo Camavinga, Faitout Maouassa et Daniele Rugani qui sont tous les trois blessés. Flavien Tait a de son côté été testé positif à la Covid-19 et M'Baye Niang est toujours en phase de reprise. Du côté de Brest, Olivier Dall'Oglio devra composer sans Denys Bain, Ronaël Pierre-Gabriel et Christophe Hérelle qui ne seront pas du voyage à cause de pépins physiques.

Ligue 1 - 9e Journée

STADE RENNAIS - STADE BRESTOIS

Rennes : Gomis - Traoré, Sa Silva (cap), Aguerd, Truffert - Doku, Léa-Siliki, Nzonzi, Del Castillo - Hunou, Terrier

Brest : Larsonneur - Perraud, Brassier, Chardonnet, Duverne (cap) - Belkebla, Lasne - Faivre, Charbonnier, Cardona - Mounié