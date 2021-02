L1 - Rennes et Lorient se neutralisent dans le derby breton (résumé)

Ce mercredi, le Stade Rennais et Lorient se sont quittés dos à dos au Roazhon Park (1-1) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 23e Journée Rennes 1 - 11 - 0 Lorient M. Terrier 14'

83' Q. Boisgard



Les Rouge-et-Noir ont pourtant bien entamé ce derby breton. En effet, Eduardo Camavinga a tenté une frappe de loin repoussée par Dreyer... dans les pieds de Terrier, bien placé, qui a inscrit un but de renard (1-0, 14e). Les Merlus se sont montrés dangereux en contre-attaque (25e, 36e), mais n'ont pas pu égaliser en première mi-temps. Ils ont réussi à revenir au score en fin de rencontre, grâce à un but de Quentin Boisgard (1-1, 83e), auteur d'une belle reprise de volée qui n'a laissé aucune chance à Gomis. Lorient aurait même pu passer devant en fin de match, mais Grbic (89e) et Laurienté (90e) n'ont pas trouvé le cadre.

Avec ce match nul (1-1), les hommes de Julien Stéphan sont 5es (37 points) et sont à 5 points de Monaco (4e, 42 points), tandis que ceux de Christophe Pélissier sont 17es (19 points). Les Lorientais ont un point d'avance sur Nantes (18e, 18 points).

L'HOMME DU MATCH

Quentin Boisgard : Entré en cours de jeu, il a apporté beaucoup offensivement côté lorientais. L'ailier a permis aux siens d'obtenir un point dans les dernières minutes du match (83e). Il aurait même pu offrir la victoire aux Merlus un peu plus tard (89e).