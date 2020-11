L1 - Rennes et Strasbourg se séparent dos à dos (analyse)

Rennes n'avance plus. Alors que Strasbourg était réduit à dix dès la 39ème minute, le Stade Rennais n'a pas su en profiter et a fait match nul contre les Alsaciens (1-1) lors de cette 12ème journée de Ligue 1. Adrien Thomasson (24ème) est le buteur du côté des Strasbourgeois, Adrien Hunou (61ème) a égalisé pour les Rennais.

Ligue 1 - 12e Journée Strasbourg 1 - 11 - 0 Rennes A. Thomasson 24'

60' A. Hunou



LE FAIT DU MATCH

Mitrovic a manqué d'expérience. Stefan Mitrovic s'est fait expulser en première mi-temps (39ème) pour une faute évitable. Un quart d'heure après l'ouverture du score de Strasbourg, Guirassy est lancé en profondeur et devance le capitaine strasbourgeois. Alors que le Rennais était sur son mauvais pied et encore loin des buts alsaciens, le défenseur de 30 ans aurait pu éviter de tacler par derrière l'attaquant breton. Réduits à 10, les hommes de Thierry Laurey ne sont par la suite plus jamais parvenus à mettre le pied sur le ballon et développer leur jeu. Le Stade Rennais était même proche de repartir avec les trois points avec un tête d'Adrien Hunou en toute fin de match qui s'est finie sur le poteau de Kawashima.

LES BUTS

1-0 (24ème) : Le RC Strasbourg ouvre le score ! Bellegarde voit sa frappe contrée qui arrive dans les pieds de Lala. L'arrière droit centre à ras de terre et sert Thomasson qui devance Da Silva dans les six mètres et trompe Gomis.

1-1 (61ème) : Égalisation pour Rennes ! Lancé sur son côté gauche, Truffert redresse le ballon de la tête qui se transforme en centre pour Hunou. Le milieu de terrain rennais surgit au second poteau pour placer une tête qui finit au fond des filets de Kawashima.

L'HOMME DU MATCH

Ne vous mettez pas en travers de la route de Kenny Lala. L'arrière droit du RC Strasbourg a multiplié les allers-retours ce soir face au Stade Rennais. Flavien Tait puis Yann Gboho se sont partagés le côté gauche de l'attaque rennaise au cours du match mais aucun des deux n'a réussi à dominer Kenny Lala. L'ancien lensois ne s'est jamais laissé déborder par ses multiples adversaires du soir et a plusieurs fois mis en alerte la défense bretonne grâce à sa vitesse. Le défenseur s'est même permis d'être à l'origine du seul but strasbourgeois en délivrant une passe décisive pour Adrien Thomasson.

LES CONSÉQUENCES

Avec ce match nul, le Stade Rennais grimpe d'une place (6ème, 19 points) et passe devant l'OM. Toutefois, les Bretons risquent de ne pas rester serein jusqu'à dimanche soir puisqu'ils pourraient se retrouver à quatre points du podium selon le résultat de l'OL face au Stade de Reims. Julien Stéphan a perdu deux éléments importants avec les sorties sur blessure de Guirassy (45ème) et Camavinga (46ème).

Ce point de pris n'arrange pas beaucoup les affaires du RC Strasbourg qui fait du surplace (19ème, 7 points). Les Strasbourgeois pourraient se retrouver dans une situation très compliquée selon le résultat des autres concurrents au maintien ce week-end.