L1 - Rennes freiné par Reims (résumé)

Au sortir d'une rencontre animée et très plaisante, le Stade Rennais et le Stade de Reims se sont quittés dos à dos (2-2), ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 6ème journée de Ligue 1. Malgré ce partage des points, qui met fin à une série de quatre succès de rang, le SRFC reste leader au classement, au nombre de buts marqués.

Ligue 1 - 6e Journée Rennes 2 - 22 - 1 Reims Raphael 24'

D. Da Silva 37'

11' Y. Abdelhamid

66' B. Dia



Dès l'entame de la partie, les Rouge-et-Noir ont mis du rythme et Benjamin Bourigeaud, auteur de la première banderille de la rencontre, d'une frappe croisée, a flirté avec l'ouverture du score et le montant de Predrag Rajkovic (6ème). À peine quelques petites secondes plus tard, le retourné acrobatique de Raphinha a connu le même sort (7ème). Malmené et étouffé par le pressing des Rennais, le Stade de Reims a eu du mal dans ces premières minutes. Mais, sur un contre, la formation champenoise s'est montrée menaçante, la frappe en angle fermé de Nathanaël Mbuku contraignant Romain Salin à détourner en corner (11ème). Sur ledit corner, botté par Arber Zeneli, Yunis Abdelhamid s'est alors élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête croisée gagnante (0-1, 12ème). Une ouverture du score contre le cours du jeu, qui n'a pas vraiment fait paniquer le Stade Rennais. Ainsi, après un beau une-deux avec Serhou Guirassy, Raphinha a, du pied gauche évidemment, permis à son équipe de recoller (1-1, 24ème). Rattrapés au tableau d'affichage, le Stade de Reims a alors répliqué via Arber Zeneli mais Romain Salin, vigilant, a fait front (30ème). Une belle occasion pour le club champenois, qui a finalement cédé une seconde fois peu avant la pause. En effet, sur un corner botté par Raphinha, Damien Da Silva, seul au second poteau, a propulsé le cuir dans les filets d'une tête plongeante (2-1, 37ème). Le SRFC a alors rejoint les vestiaires avec un avantage mérité, au sortir d'un premier acte de belle facture.

Après la reprise, le Stade de Reims, désormais privé de Predrag Rajkovic, touché avant la pause et remplacé par Yehvann Diouf, a montré un visage bien plus séduisant et conquérant. Très vite, les hommes de David Guion ont été menaçants, par l'intermédiaire de Boulaye Dia, dont le tir enroulé du droit a chatouillé la barre transversale de Romain Salin (49ème). Ce dernier a ensuite dit non à El Bilal Touré, auteur d'un lob astucieux décoché sans contrôle des 18 mètres (50ème). À force de subir, le Stade Rennais a fini par craquer. Bien servi par Dereck Kutesa, Boulaye Dia a fait étalage de sa puissance en résistant au retour de Sacha Boey, puis de sa technique en trompant Romain Salin d'une frappe croisée à ras de terre du gauche (2-2, 66ème). Une égalisation somme toute prévisible et amplement méritée. Rattrapés au tableau d'affichage, les Rouge-et-Noir ont alors mis quelques bonnes minutes à relancer la machine, puis sont repartis à l'assaut du but rémois. Malheureusement, en fin de match, la réussite n'a pas été au rendez-vous. Yehvann Diouf, pour sa première en Ligue 1, a d'abord stoppé une tête cadrée de Damien Da Silva (86ème). Puis, quelques petites minutes plus tard, le jeune portier a été sauvé par son poteau sur une tête smashée et piquée de Steven Nzonzi (90ème+1). En manque de réussite et d'efficacité, le SRFC concède donc son deuxième nul de la saison mais reste leader du classement (14 points), au nombre de buts marqués. Le Stade de Reims, de son côté, a admirablement réagi en seconde période et arrache un très bon point en Bretagne. Au classement, le club champenois est dix-neuvième (2 points).

L'HOMME DU MATCH

Raphinha : annoncé tout proche de la formation anglaise de Leeds United, l'ailier brésilien a été très en vue sur le billard du Roazhon Park. Outre le premier but de son équipe, celui de l'égalisation, le numéro 7 des Rouge-et-Noir a été présent dans presque tous les bons coups de son équipe (4 passes clés, 10 centres, 1 occasion créée, 4 tirs, 3 dribbles).