L1 - Rennes impose sa loi à Toulouse

Huitième défaite de rang à la maison pour Toulouse, qui s'est incliné face à Rennes (0-2), ce samedi soir à l'occasion de la 27ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 27e Journée Toulouse 0 - 20 - 1 Rennes 3' B. Bourigeaud

83' C. Maouassa



Dans un Stadium Municipal clairsemé, les Bretons prenaient le meilleur départ. Sur une ouverture de Raphinha, Benjamin Bourigeaud était bien trouvé dans la profondeur. Arrivé devant Mauro Goicoechea, le milieu de terrain rennais se fendait, du pied droit, d'un lob astucieux et gagnant (0-1, 3ème). Cueillis à froid, les Toulousains étaient incapables de réagir face à des Rennais maîtres de leur sujet. Sur un mauvais dégagement, les protégés de Julien Stéphan flirtaient toutefois avec la correctionnelle et voyaient, avec bonheur, la demi-volée décochée par Quentin Boisgard fuir le cadre (18ème). Un peu mieux dans leur partie, les Violets réclamaient ensuite un penalty pour des mains de Steven Nzonzi et M'Baye Niang, consécutives à un corner (23ème). L'arbitre et la VAR n'étaient pas du même avis... Quelques petites minutes plus tard, Raphinha avait le ballon du break mais tergiversait un peu trop et perdait son duel face à Mauro Goicoechea (31ème). Le portier toulousain était ensuite sauvé par son montant sur une très belle frappe décochée du gauche par Faitout Maouassa (37ème). Passé tout proche de la correctionnelle, le Téfécé se montrait menaçant quelques secondes avant la pause avec une grosse occasion. Mais Édouard Mendy, dans son but, faisait front et détournait la tête incisive de Bafodé Diakité (44ème).

Après la reprise, M'Baye Niang se montrait très vite dangereux avec une frappe sur la barre pleine de culot (48ème), puis sur une reprise qui frôlait le poteau de Mauro Goicoechea (49ème). Le TFC répliquait de suite et Max-Alain Gradel, d'une tête à bout portant expédiée hors cadre, ratait le ballon de l'égalisation (51ème). Sur une nouvelle action rennaise, M'Baye Niang pensait enfin marquer, mais était logiquement signalé hors-jeu (56ème). Encore une fois, les hommes de Denis Zanko répondaient sans tarder et il fallait à nouveau un très bon Édouard Mendy pour détourner une tête croisée d'Ibrahim Sangaré (68ème). Wesley Saïd chatouillait ensuite le poteau du portier breton sur une tentative du gauche à ras de terre (77ème). Mieux dans le jeu, les Toulousains ne baissaient pas les bras et rendaient une copie plutôt sérieuse. Mais ils s’exposaient et encaissaient finalement un second but. D'une frappe puissante du gauche en angle fermé, Faitout Maouassa profitait d'une nouvelle grosse bourde de Mauro Goicoechea pour mettre fin à tout suspense (0-2, 83ème). Un succès qui permet aux Rouge-et-Noir de conforter leur troisième place au classement (47 points), avec quatre unités d'avance sur le LOSC, quatrième (43 points). Le TFC, de son côté, enchaîne un 17ème match de rang sans succès en Ligue 1 (16 défaites, 1 nul) et reste bon dernier (13 points).

L'HOMME DU MATCH

Benjamin Bourigeaud : Face au Téfécé, le milieu de terrain du Stade Rennais a délivré une partition intéressante. Buteur précoce d'un subtil lob (3ème) sur son seul tir du match, il a parfaitement lancé son équipe vers la victoire. Précieux (90 ballons touchés, 3 centres), précis dans le jeu (88% de passes réussies, 2 passe clé) et combatif (7 duels remportés, 1 dégagement, 3 tacles).