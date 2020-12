L1 - Rennes - Lens : les compos probables

Le Stade Rennais reçoit le RC Lens ce samedi à 17 heures dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Les Rennais n'ont remporté qu'un seul de leurs onze derniers matchs et doivent impérativement retrouver le chemin de la victoire pour ne pas voir leurs concurrents aux places européennes s'envoler. Julien Stéphan devra composer avec plusieurs absences. Alfred Gomis, Daniele Rugani, Jonas Martin, Serhou Guirassy sont tous les quatre blessés. Nayef Aguerd et Martin Terrier sont quant à eux positifs au Covid-19. Les Lensois devront de leur côté se passer des services de Charles Boli et Cheick Traoré qui sont blessés.

STADE RENNAIS - RC LENS

Ligue 1 - 13e Journée

Rennes : Salin - Traoré, Da Silva (cap), Nyamsi, Truffert - Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud - Gboho, Niang, Del Castillo

Lens : Leca (cap) - Gradit, Badé, Haïdara - Clauss, Cahuzac, Fofana, Sylla - Kakuta - Sotoca, Ganago