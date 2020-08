L1 - Rennes maîtrise Montpellier (résumé et notes SRFC-MHSC)

Ce samedi après-midi, le Stade Rennais FC a logiquement disposé du Montpellier Hérault Sport Club (2-1), à l'occasion de la 2ème journée de Ligue 1. Dominateurs face à des Pailladins rapidement réduits à dix, les Rouge-et-Noir, qui ont également connu une exclusion directe, ont touché les montants à trois reprises.

Ligue 1 - 2e Journée Rennes 2 - 11 - 0 Montpellier D. Le Tallec (CSC) 22'

E. Camavinga 77'

91' G. Laborde



Au Roazhon Park, le MHSC a réalisé une entame plutôt intéressante. Déterminés à ne pas subir le jeu breton, les protégés de Michel Der Zakarian ont exercé un pressing haut lors du premier quart d'heure, empêchant les hommes de Julien Stéphan d'enchaîner les temps de jeu. Pourtant, c'est bel et bien le Stade Rennais qui a frappé le premier, sur un exploit personnel de Raphinha. Après avoir déposé Daniel Congré dans le couloir, le Brésilien, en pénétrant dans la surface, s'est défait de Joris Chotard puis a déployé un centre en retrait à ras de terre. Le malheureux Damien Le Tallec a alors coupé la trajectoire du cuir et, du talon, a poussé le ballon dans ses propres filets (1-0, 22ème). Sonnés par cette ouverture du score, les Héraultais ont ensuite énormément plié, sans toutefois rompre. D'une frappe croisée du droit, décochée des vingt-cinq mètres, Brandon Soppy a d'abord chauffé les gants de Jonas Omlin (30ème).

Florent Mollet rattrapé par la VAR

À peine 120 secondes plus tard, après une déviation inspirée signée Steven Nzonzi, Adrien Hunou s'est présenté au duel face au portier pailladin. Duel perdu puisque l'attaquant rennais a, sur son plat du pied droit, trouvé le poteau gauche héraultais (32ème). Le poteau, justement, Nayef Aguerd l'a chatouillé sur une tête décroisée consécutive à un corner (34ème). Tout proche de la rupture, le MHSC a ensuite été sauvé par son portier suisse, qui a détourné sur sa tranversale une nouvelle frappe en pivot bottée par Adrien Hunou (35ème). Malgré de très grosses occasions concédées, les coéquipiers de Gaëtan Laborde sont parvenus à regagner les vestiaires avec un seul but de retard au tableau d'affichage... mais à dix. Car, quelques toutes petites minutes avant la pause, Florent Mollet, initialement averti d'un simple carton jaune, a finalement vu rouge pour un pied trop haut sur la tête de Faitout Maouassa (43ème).

Lors du second acte, les Rouge-et-Noir ont dégainé les premiers, par l'intermédiaire de Faitout Maouassa, dont la tentative puissante du droit a contraint Jonas Omlin à la parade (50ème). Mais le MHSC, plus incisif et plus entreprenant, s'est lui aussi montré menaçant. Après une frappe de Téji Savanier détournée par Romain Salin, Arnaud Souquet est passé tout près de l'égalisation sur une demi-volée du droit renvoyée par le poteau gauche du portier breton (57ème). Ce dernier, à peine quatre minutes plus tard, a ensuite vu son homologue pailladin être également sauvé par ses montants. Sur une merveille de coup-franc enroulé du gauche, Raphinha a trouvé la transversale d'un Jonas Omlin visiblement battu (61ème). À nouveau sur le reculoir, Montpellier a alors connu deux nouvelles frayeurs sur des tentatives signées Martin Terrier (67ème) puis Sehrou Guirassy (69ème), qui s'est emmêlé les pinceaux pour sa première occasion sous les couleurs bretonnes.

Martin Terrier voit rouge à son tour

Dans un nouveau temps fort, le Stade Rennais s'est légèrement compliqué la tâche en perdant Martin Terrier, renvoyé directement aux vestiaires pour un tacle non maîtrisé sur Gaëtan Laborde (73ème). Paradoxalement, c’est à dix contre dix que les pensionnaires du Roazhon Park sont parvenus à réaliser le break. Sur un exploit individuel réalisé dans la surface pailladine, Eduardo Camavinga a parfaitement fêté sa première convocation en équipe de France, faisant mouche d'une frappe limpide et croisée du pied gauche (2-0, 77ème). La réduction du score signée Gaëtan Laborde, auteur d'une superbe tête croisée à la réception d'un centre déployé par Ambroise Oyongo (2-1, 90ème+1), a certes fait passer un frisson sur le Roazhon Park mais le Stade Rennais a réussi, sans trop trembler, à conserver une victoire amplement méritée. Celle-ci permet aux coéquipiers de Damien Da Silva de prendre provisoirement la tête du classement (4 points). Le MHSC (0 point), de son côté, lance sa saison comme la précédente s'était terminée, par une défaite à Rennes.