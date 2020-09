L1 - Rennes maîtrise Nîmes (résumé)

Au sortir d'un match animé et riche en buts, le Stade Rennais s'est imposé sur la pelouse du Nîmes Olympique (2-4), ce dimanche après-midi dans le cadre de la 3ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 3e Journée Nîmes 2 - 41 - 2 Rennes A. Cubas 36'

Z. Ferhat 55'

12' S. Guirassy

39' S. Guirassy

72' N. Aguerd

97' B. Bourigeaud



Il ne fallait pas arriver en retard au Stade des Costières. Dès les premières secondes de jeu, les Bretons ont annoncé la couleur sur une tête de Damien Da Silva, sur corner, bien lue par Baptiste Reynet (1ère). Le portier des Crocos a été contraint de s'incliner quelques minutes plus tard face à Sehrou Guirassy, buteur d'un enroulé du gauche consécutif à un bon service de Raphinha (0-1, 12ème). Dans le dur malgré de bonnes intentions, le club gardois a ensuite flirté avec le 0-2 mais Steven Nzonzi, gêné par un nouveau bon retour de Birger Meling, omniprésent dans ce premier acte, n'a pas converti son opportunité (25ème). Un manqué lourd de conséquences puisque les hommes de Jérôme Arpinon sont parvenus à recoller, quelques minutes plus tard, sur une frappe limpide décochée de l'extérieur du gauche par Adrian Cubas (1-1, 36ème). Malheureusement pour le Nîmes Olympique, ce retour à égalité au tableau d'affichage s'est avéré très court. En effet, moins de 180 secondes plus tard, Sehrou Guirassy a profité d'un bon centre déployé par Flavien Tait pour s'offrir le doublé et redonner l'avantage aux siens (1-2, 39ème).

L'HOMME DU MATCH

Sehrou Guirassy : Auteur d'un beau doublé en première période, l'ancien attaquant amiénois est même passé tout près du triplé après l'heure de jeu (65ème) mais sa tête piquée n'a pas attrapé le cadre de Baptiste Reynet.