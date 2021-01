L1 - Rennes - OL : les compos probables

C'est la grosse affiche de cette 19ème journée, le Stade Rennais (4ème) accueille le leader l'Olympique Lyonnais ce soir à 21h au Roazhon Park. Invaincus depuis 15 matchs en Ligue 1, les Gones doivent s'imposer s'ils veulent maintenir leur matelas de trois points d'avance sur Lille et le PSG. Ce soir Rudi Garcia sera privé de Moussa Dembélé, blessé, et de Bruno Guimarães toujours touché par la covid-19. Son homologue breton Julien Stéphan a lui beaucoup plus d'absents puisque Da Silva, Guirassy, Rugani, Maoussa et Del Castillo sont forfaits. Découvrez les compositions probables des deux coachs français.

(FT)

STADE RENNAIS - OLYMPIQUE LYONNAIS

Rennes : Salin - Traoré, Nyamsi, Aguerd, Truffert - Grenier, Nzonzi, Bourigeaud (cap.) - Doku, Niang, Terrier.

OL : Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Bard - Mendes, Aouar, Paqueta - Cornet, Depay (cap.), Kadewere.