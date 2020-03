L1 - Rennes rebondit et colle une manita à Montpellier (résumé et notes)

Trois jours seulement après son élimination en demi-finale de la Coupe de France, Rennes a passé ses nerfs sur Montpellier, s'imposant largement (5-0), en cette 28ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 28e Journée Rennes 5 - 02 - 0 Montpellier C. Maouassa 9'

A. Hunou 28'

F. Tait 68'

R. Del Castillo (P.) 73'

A. Hunou (P.) 87'



L'élimination concédée sur le gong à Saint-Etienne en Coupe de France (2-1) jeudi soir semble déjà bien loin... Devant leurs supporters du Roazhon Park, les Rennais entamaient leur "rencontre d'après" tambour battant. Après une tentative hors cadre de James Léa-Siliki (3ème), un coup-franc botté dans le mur par Flavien Tait (5ème), puis une tentative de Romain Del Castillo (7ème), les Rouge-et-Noir, impeccables dans le pressing, trouvaient logiquement la faille sur bijou signé Faitout Maouassa. Servi dans son couloir gauche, le latéral repiquait dans l'axe et décochait une merveille de frappe du droit, son mauvais pied, qui allait se loger dans la lucarne de Geronimo Rulli (1-0, 9ème). Pris à la gorge et menés, les hommes de Michel Der Zakarian éprouvaient les plus grandes peines à enchaîner les passes et déployer leur jeu. Mais, sur un centre venu de la droite, Gaëtan Laborde, après une remise d'Andy Delort, flirtait avec l'égalisation en envoyant sa tête smashée sur la barre transversale d'Édouard Mendy (23ème).

Pas verni, le MHSC touche du bois !

Passés proches de la correctionnelle, les Bretons réagissaient du tac au tac et, au terme d'une action collective magnifique, Adrien Hunou profitait d'un caviar de Flavien Tait pour doubler la mise de près (2-0, 28ème). Un but qui replongeait le Montpellier Hérault dans sa torpeur et ses doutes... Si le Stade Rennais continuait de maîtriser son sujet, il se faisait à nouveau peur, quelques petites minutes plus tard, lorsque Andy Delort trouvait le montant sur un ciseau acrobatique dont il a le secret (37ème). L'attaquant pailladin, remuant et volontaire, ne trouvait ensuite pas le cadre sur une frappe en force décochée quelques secondes avant la pause (44ème). En sérieux manque de réussite, les hommes du Président Laurent Nicollin, absent en Bretagne en raison d'une grève des aiguilleurs, regagnaient alors les vestiaires avec des regrets légitimes mais surtout avec un retard déjà conséquent au tableau d'affichage.

Le MHSC abandonne sa défense à 5... pour en prendre 5

À la reprise, Michel Der Zakarian abandonnait sa défense à cinq en lançant Junior Sambia dans la partie en lieu et place de Daniel Congré. Un changement tactique qui ne s'avérait pas payant puisque les Pailladins n'affichaient pas un meilleur visage. Une pluie battante puis la grêle s'invitaient ensuite dans la rencontre, symboles du déluge qui allait s'abattre en cette seconde mi-temps période sur les coéquipiers de Vitorino Hilton. Dépassés dans les grandes largeurs, ils concédaient un troisième but en milieu de période, l'oeuvre de Flavien Tait, auteur d'un très bel enroulé du pied droit (3-0, 68ème). À peine cinq minutes plus tard, Romain Del Castillo y allait aussi de son petit but en transformant, d'un plat du pied rasant, un penalty consécutif à une faute de Junior Sambia sur Benjamin Bourigeaud (4-0, 73ème). Dans les derniers instants du match, Adrien Hunou s'offrait le doublé, sur un nouveau penalty concédé par Pedro Mendes (5-0, 87ème). Une véritable démonstration du Stade Rennais, qui avec ce large succès conforte sa 3ème place au classement (50 points) et revient à six unités de l'OM, deuxième (56 points). Le MHSC, de son côté, concède une quatrième défaite de rang à l'extérieur sans inscrire le moindre but et stagne au 8ème rang (40 points).