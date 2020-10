L1 - Rennes repart de l'avant en renversant Brest (résumé)

Le Stade Rennais repasse la marche en avant ! Après trois matches sans victoire en Ligue 1, les Rouge-et-Noir ont renoué avec le succès en renversant le Stade Brestois (2-1), ce samedi après-midi lors de la 9ème journée. Avec ce résultat positif, les protégés de Julien Stéphan confortent leur troisième place au classement (18 points). Le club finistérien, lui, enchaîne un troisième revers de rang et reste bloqué à la quatorzième place (9 points).

Ligue 1 - 9e Journée Rennes 2 - 10 - 0 Brest D. Da Silva 66'

N. Aguerd 70'

57' F. Honorat



Dans son antre fétiche du Roazhon Park, le Stade Rennais, disposé dans un 4-4-2 à plat, a très vite pris la maîtrise du cuir. Si les occasions ont été rares en cette première moitié de première mi-temps, la toute première banderille des Rouge-et-Noir a été toute proche de faire mouche. En effet, à la suite d'un bon décalage de Romain Del Castillo, Martin Terrier a ouvert son plat du pied droit, sans contrôle, pour envoyer une frappe enroulée qui est venue percuter la barre de Gautier Larsonneur (25ème). Ce même duo s'est encore signalé quelques petites minutes plus tard, sans plus de réussite toutefois. Ainsi, sur un nouveau débordement, Romain Del Castillo a adressé un très bon centre, coupé au premier poteau par Martin Terrier. Cette fois, le numéro 7 des Rouge-et-Noir a délaissé son pied droit pour s'essayer à une belle reprise du gauche en suspension, qui a manqué le cadre de peu (28ème). Romain Del Castillo, presque passeur décisif à deux reprises, a finalement tenté de débloquer la situation comme un grand, en toute fin de premier acte, mais sa tentative du gauche n'a fait que flirter avec le premier poteau (45ème).

Sérieusement malmené en première mi-temps, le Stade Brestois a réussi le petit exploit d'ouvrir la marque au retour des vestiaires. Sur un bon centre enroulé de Julien Faussurier, Steve Mounié s'est fendu d'une belle remise de la tête parfaitement exploitée par Franck Honorat, buteur sur le premier tir cadré de cette rencontre, d'une demi-volée écrasée au premier poteau (0-1, 57ème). Une joie qui s'est avérée de courte durée pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio. En effet, à peine dix petites minutes plus tard, les pensionnaires du Roazhon Park ont recollé. Sur un coup-franc botté par Romain Del Castillo, Damien Da Silva s'est montré plus vif que tout le monde pour égaliser de la tête (1-1, 66ème). Revigorés par le but de leur capitaine, les Rennais ont continué sur leur lancée et Nayef Aguerd, sur un corner de Benjamin Bourigeaud, a donné l'avantage aux siens d'une belle tête décroisée (2-1, 70ème). Renversé en l'espace de quatre minutes, le Stade Brestois a alors tenté de réagir mais est tombé sur un Alfred Gomis inspiré et décisif sur une frappe enroulée de Jérémy Le Douaron puis sur une reprise de Franck Honorat (79ème). Sauvé par son gardien, le SRFC s'est ensuite employé pour bien terminer ce derby de Bretagne. Sehrou Guirassy, à deux reprises, a même eu les ballons pour mettre fin à tout suspense mais a buté sur Gautier Larsonneur et la transversale brestoise (87ème, 88ème).

L'HOMME DU MATCH

Nayef Aguerd : Le défenseur central du Stade Rennais a eu le mérite d'inscrire le but de la victoire d'une très belle tête décroisée à la réception d'un corner botté par Benjamin Bourigeaud. Outre cette troisième réalisation de la saison, l'ancien axial du DFCO a rendu une copie solide dans ce derby de la Bretagne (1 dégagement, 4 interceptions, 2 tacles, 7 duels remportés).