L1 - Rennes s'impose contre Metz et enchaîne un 4e succès d'affilée (résumé)

Dominateur, le Stade Rennais s'est imposé à domicile face au FC Metz à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1 ce mercredi soir (1-0). Le 4e succès de suite pour les hommes de Julien Stéphan, qui confirment leur bonne dynamique.

Ligue 1 - 17e Journée Rennes 1 - 00 - 0 Metz C. Grenier 52'



Sur une pelouse du Roazhon Park en mauvais état, les Bretons ont tout de suite pris le contrôle du match. Dominateurs, les coéquipiers d'Eduardo Camavinga, remplaçant pour cette rencontre, ont beaucoup dominé sans pour autant se montrer dangereux. La première action côté rennais a été l'oeuvre de Martin Terrier, avec une frappe qui est passée au-dessus du cadre du gardien messin, Marc-Aurèle Caillard (12e). Réponse immédiate des Grenats, avec une frappe vicieuse de Farid Boulaya qui a rebondi juste devant le but de Romain Salin, bien arrêtée par le gardien breton (13e). Hormis une frappe de Bourigeaud qui a fini sa course au-dessus du cadre de Caillard (23e), pas d'autre action à se mettre sous la dent avant la mi-temps (0-0).

Au retour des vestiaires, les hommes de Julien Stéphan ont rapidement pris l'ascendant, et ils ont réussi à concrétiser leur domination par l'intermédiaire de Clément Grenier. Suite à une remise de Martin Terrier, Clément Grenier s'est retourné et a enchainé d'une belle frappe croisée pour tromper le portier messin et ouvrir le score (1-0, 51e). Les Grenats ont tardé à réagir. Mais lors d'un sublime centre, Papa Yade a trouvé Vagner sur le côté droit de la surface. Le Cap-Verdien a repris de volée le centre et a battu Salin, mais l'arbitre assistant a levé son drapeau pour annuler son but pour une position de hors-jeu (73e). Les hommes de Frédéric Antonetti n'ont pas réussi à inverser la tendance en fin de rencontre et se sont donc inclinés (1-0). Avec cette victoire, les Rennais grimpent à la 4e place (31 points) en attendant les matchs de 21h, tandis que Metz est 10e (23 points)

L'HOMME DU MATCH

Clément Grenier : Un but et une solide prestation pour le milieu de terrain rennais. Au four et au moulin, le métronome français a débloqué la rencontre d'une belle frappe croisée, et a permis à Rennes d'enchaîner un quatrième succès consécutif. Il a été appliqué et discipliné dans l'entrejeu breton (1 but, 79% de passes réussies).