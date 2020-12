L1 - Rennes s'impose face à un OM réduit à dix (analyse et notes)

Le Stade Rennais s'impose face à l'Olympique de Marseille (2-1) dans une rencontre comptant pour la 15ème journée de Ligue 1. Alors qu'ils avaient fait le plus dur en ouvrant le score, les Marseillais ont été réduits à dix suite à l'expulsion assez sévère de Pape Gueye (36ème). Ce dernier est l'unique buteur côté phocéen (22ème), Hamari Traoré (63ème) et Adrien Hunou (83ème) ont marqué pour les Bretons.

Ligue 1 - 15e Journée Rennes 2 - 10 - 1 Marseille H. Traoré 63'

A. Hunou 83'

24' P. Gueye



LE FAIT DU MATCH

Un (étrange) carton rouge change la tournure du match. Alors que l'Olympique de Marseille domine la première demie-heure de jeu, multiplie les occasions de buts et ouvre le score grâce à Pape Gueye, Clément Turpin est venu calmer les ardeurs des Marseillais. Après un premier carton jaune mérité pour avoir stoppé une contre-attaque des Bretons, Pape Gueye est étrangement sanctionné d'un second avertissement et se fait expulser par l'arbitre de la rencontre. Dans un duel aérien, le milieu de terrain de 21 ans recule en arrière en contrôlant le ballon et son bras vient involontairement percuter le visage de M'Baye Niang. Une fois réduit à dix, les Marseillais n'ont cessé de reculer et ont laissé la possession du ballon à Rennes. La défense phocéenne a fini par céder aux assauts des Rennais en seconde période.

LES BUTS

0-1 (22ème) : Les Marseillais ouvrent le score ! Florian Thauvin décale Dimitri Payet sur le côté droit. L'international français sert en retrait à ras de terre Pape Gueye qui contrôle et allume du pied gauche la cage de Romain Salin. Sa frappe à mi-hauteur vient caresser le poteau du gardien rennais qui ne peut rien faire.

1-1 (63ème) : Rennes remet les compteurs à zéro ! Les Marseillais reculent et craquent. Depuis le côté droit, Doku adresse un centre qui est coupé au premier poteau par Hamari Traoré. Ce dernier reprend le ballon de la tête et vient le propulser au ras du poteau de Steve Mandanda qui est battu.

1-2 (83ème) : Sur un coup franc depuis la gauche de la surface, Bourigeaud vient poser le ballon sur la tête d'Aguerd. Ce dernier remet le ballon sur Adrien Hunou qui est oublié par la défense marseillaise. Il vient marquer du pied gauche avec l'aide du poteau.

L'HOMME DU MATCH

Dimitri Payet prend ses responsabilités. L'international français a joué son rôle de patron ce mercredi soir au Roazhon Park. En première période, le milieu de terrain de 33 ans a pris le jeu des marseillais à son compte et s'est comporté comme le leader technique de cette équipe. L'ancien joueur de West Ham était un véritable électron libre et se trouvait de partout sur le terrain pour animer l'attaque phocéenne. Une fois son équipe réduite à dix, le Réunionnais a multiplié les efforts pour tenter d'empêcher les Bretons de construire. Dimitri Payet s'est offert une passe décisive en délivrant un centre en retrait pour Pape Gueye qui a derrière ouvert le score grâce à une magnifique frappe depuis l'entrée de la surface bretonne.

LES CONSÉQUENCES

Le Stade Rennais enchaine sa seconde victoire consécutive face au club phocéen et se rapproche des places européennes. Les Bretons (6ème, 25 points) ont désormais seulement deux points de retard sur leur adversaire du soir et de la quatrième place.

L'Olympique de Marseille met fin à sa série de six victoires consécutives en Ligue 1. Cette défaite face à Rennes laissent les Marseillais à la même place (4ème, 27 points) et sont désormais à cinq points du leader lillois. André Villas-Boas perd Jordan Amavi qui est sorti sur blessure en première mi-temps (20ème).