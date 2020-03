L1 - Riolo vote pour le huis clos

La suspension momentanée du championnat de France de football (stoppé à la 28 ème journée) a laissé place à de nombreuses interrogations quant à la possibilité de terminer la saison de Ligue 1, ainsi que sur les conditions dans lesquelles se déroulera la suite du championnat. Différentes hypothèses sont envisagées et la priorité pour Didier Quillot, directeur de la LFP, est de "finir la saison". Un avis partagé par Daniel Riolo, qui est favorable à ce que la saison se termine, même à huis clos...

Il a justifié cette opinion sur les ondes d'RMC "la situation est déjà tellement compliquée et tendue. Je veux bien entendre tout ce qu’on veut sur les matchs à huis clos, on sera tous d’accord là-dessus". Mais déborder "au-delà de juillet, c'est faire quelque chose (d'encore) plus compliqué". Malgré le fait que le spectacle sportif soit considérablement gâché par l'absence de supporters, le consultant demande du "pragmatisme" face à la situation exceptionnelle. Il ajoute, "puisque tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut absolument finir la saison en cours de Ligue 1, et bien finissons la, même si ça doit être à huis clos, même dans des conditions terribles". Riolo termine à ce sujet en insistant, "on est tous confrontés à un mur. S’il faut finir la saison à huis clos, jouons à huis clos".