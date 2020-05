L1 - Roxana Maracineanu tacle Jean-Michel Aulas

Alors que le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé jeudi soir que le championnat de France de football ne reprendrait pas, Jean-Michel Aulas n'en démord pas. Ce vendredi, le président lyonnais a indiqué qu'il allait demander une nouvelle assemblée de la Ligue. Face à l'obstination du patron rhodanien, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a décidé d'opter pour le sarcasme.

"Que voulez-vous que je vous dise ? Les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si Monsieur Aulas a différents scénarii à proposer, je l’invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu’il y aura du public. Je lui ai fait une réponse à l’un des nombreux courriers qu’il m’a envoyés où je lui ai réexpliqué comment fonctionnaient l’État, la Fédération et la Ligue, et les rapports des uns avec les autres" a-t-elle indiqué au quotidien L'Alsace.