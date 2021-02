L1 - Saint-Étienne accroche le match nul contre Reims (résumé et notes)

Au terme d'un match fermé, l'AS Saint-Étienne a été chercher un match nul in extremis (1-1) face au Stade de Reims dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1.

La série se poursuit pour l'ASSE. Après quatre matchs de championnat sans défaite, les Verts ont préservé leur invincibilité grâce à un but en fin de partie de Charles Abi. Le début de match est pourtant à leur avantage. Les stéphanois gardent le ballon, mais manquent d'inspiration dans les trente derniers mètres et ne parviennent donc pas à se créer d'occasion. La première alerte de la rencontre est d'ailleurs à mettre au crédit des rémois. Sur un centre de Konan venu de la gauche, Mbuku s'élève au dessus de tout le monde pour envoyer un retourné acrobatique pas assez puissant pour inquiéter Moulin (29ème). La réponse des Verts est tout aussi timide, Khazri écrase sa frappe et les deux équipes se laissent sur ce score nul et vierge à la pause.

Air Bilal Touré

La seconde période est plus rythmée. Les deux équipes se libèrent, mais la justesse fait encore défaut aux 22 acteurs notamment dans le dernier ou avant-dernier geste. Moins dominateurs que dans le premier acte, les joueurs du Forez se procurent tout de même deux opportunités sur des frappes de Camara et Nordin bien stoppées par Rajkovic (60 & 61ème). Le portier champenois permet à son équipe de rester en vie et comme souvent dans ce genre de match fermé, la situation va se décanter sur coup de pied arrêté. Reims obtient un corner que se charge de tirer Berisha. El Bilal Touré se libère du marquage d'Abi pour couper au premier poteau et placer une tête décroisée imparable (72ème).

Les Verts plein de ressources

Les hommes de Guion sont devants et passent tout près du but du break. Bien lancé par Mbuku, Boulaye Dia croise son tir du droit qui vient mourrir à côté du poteau de Moulin (74ème). Saint-Étienne tente de revenir, mais la tête d'Aouchiche, oublié au seconde poteau, frôle l'équerre des visiteurs (87ème). Après cette grosse occasion, les Verts parviennent à égaliser. Sur un coup-franc lointain, Cissé dévie pour Moukoudi dont la volée est sauvée miraculeusement sur sa ligne par Munetsi. Le ballon revient sur Abi qui termine du droit plein d'opportunisme. Revenus à égalité, les locaux ont même l'occasion de renverser la situation, mais Bouanga manque le cadre à deux mètres des buts.