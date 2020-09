L1 - Saint-Etienne enchaîne, Strasbourg aussi... (résumé et notes)

Ce samedi soir, dans leur Chaudron de Geoffroy-Guichard, les Verts de Saint-Etienne ont enchaîné une deuxième victoire de rang, la deuxième sur le même score, en disposant du Racing Club Strasbourg Alsace (2-0). Grâce à ce succès obtenu dans le cadre de la 3ème journée de Ligue 1, l'ASSE va pouvoir travailler dans la sérénité. Tout le contraire du club alsacien, défait pour la troisième fois d'affilée.

Ligue 1 - 3e Journée Saint-Etienne 2 - 00 - 0 Strasbourg D. Bouanga (P.) 57'

M. Camara 82'



Devant les 4 300 spectateurs présents dans les travées du Chaudron, les Verts ont réalisé la meilleure entame. Denis Bouanga, d'un tir en pivot du gauche, a rapidement dégainé la première banderille, hors cadre (3ème). Strasbourg, disposé dans un 5-4-1, a très vite répondu, se créant une belle occasion par l'intermédiaire de Kevin Zohi. Parfaitement servi par Ludovic Ajorque, l'attaquant du Racing s'est fendu d'une reprise rasante et cadrée, bien captée par Jessy Moulin (7ème). En confiance, les hommes de Thierry Laurey sont ensuite passés tout près de l'ouverture du score sur une tête signée Majeed Waris, détournée par le dernier rempart ligérien sur sa barre transversale (13ème). Sauvée par un montant, l'ASSE a répliqué moins de 120 secondes plus tard via Arnaud Nordin, dont la tentative lointaine du droit a contraint Bingourou Kamara à la parade (15ème).

Les portiers veillent au grain

Après ce premier quart d'heure globalement animé et plutôt intéressant à suivre, le rythme de la rencontre est très, très sérieusement retombé. Les protégés de Claude Puel ont certes eu la maîtrise du cuir mais ont enchaîné les séquences de possession stérile. Insuffisant, évidemment, pour mettre en danger des Strasbourgeois sereins, bien organisés et appliqués sur le plan défensif. Finalement, les deux seuls frissons de cette suite et fin de premier acte ont été à mettre au crédit du jeune Adil Aouchiche, qui a sollicité Bingourou Kamara sur un bon coup-franc botté du droit des 18 mètres, côté ouvert (42ème), puis de Kenny Lala, également menaçant sur un autre coup de pied arrêté enroulé du droit, qui n'a pas trompé la vigilance de Jessy Moulin (45ème+1).

Au retour des vestiaires, les Verts ont rapidement perdu Arnaud Nordin sur blessure (50ème). Un pépin qui a permis à Charles Abi, forfait pour la réception de Lorient il y a quinze jours, de disputer ses premières minutes en cette saison 2020-2021. Entré en jeu à la 52ème, le jeune attaquant forézien a d'abord vu son équipe être sauvée par une nouvelle parade de Jessy Moulin, décisif devant Kevin Zohi (53ème), avant de faire la différence. Dans la surface, à la lutte dans un duel aérien avec Alexander Djiku, le numéro 29 de l'ASSE a très légèrement poussé son adversaire direct, coupable d'une faute de main (55ème). L'arbitre central a alors désigné le point de penalty (55ème), une décision litigieuse confirmée par la VAR. Sans trembler, d'un plat du pied droit qui a pris Bingourou Kamara à contre-pied, Denis Bouanga a transformé l'offrande (1-0, 57ème). Suite à cette ouverture du score, la partie a, comme lors du premier acte, baissé d'intensité.

Mahdi Camara débloque son compteur

Mais, après de longues minutes insipides, le rythme est remonté dans le dernier quart d'heure. Sur une frappe puissante décochée de l'extérieur du droit, Mehdi Chahiri a d'abord chatouillé le poteau gauche de Jessy Moulin (77ème). Inquiétée sur cette belle tentative lointaine, l'ASSE a finalement mis fin à tout suspense quelques petites minutes plus tard, sur un festival de Denis Bouanga, qui a offert le but du break à Mahdi Camara, auteur de près, du droit et en force, de sa toute première réalisation de sa carrière dans l'élite hexagonale (2-0, 82ème). En fin de match, sur une triple occasion alsacienne, Jessy Moulin, décisif à deux reprises, ainsi que Timothée Kolodziejczak, auteur d'un tacle salvateur sur sa ligne (90ème+1), ont permis à l'ASSE de conserver sa cage inviolée. Un deuxième clean sheet, donc, et une deuxième victoire qui permettent aux Verts (6 points) de prendre provisoirement la tête du classement. De son côté, le RCSA se retrouve à l'autre bout du tableau, bon dernier (0 point) après ce troisième revers de rang.