L1 - Saint-Etienne freiné à Nantes (résumé et notes)

Malgré deux buts d'avance, les Verts ont été rattrapés par des Canaris accrocheurs et ont logiquement concédé leur premier nul de la saison (2-2), ce dimanche après-midi lors de la 4ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 4e Journée Nantes 2 - 20 - 1 Saint-Etienne M. Simon 71'

R. Emond 85'

2' A. Aouchiche

66' Y. Macon



Trois jours après sa victoire historique sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (0-2), l'ASSE n'a pas connu de retard à l'allumage sur les bords de l'Erdre. Sur sa première incursion dans le camp nantais, le club ligérien a fait mouche grâce à Adil Aouchiche, caviardisé par Yvan Neyou, lui même magnifiquement décalé par Denis Bouanga (0-1, 2ème). Cueillis à froid devant leurs supporters, les Canaris ont ensuite flirté avec le 0-2 mais Alban Lafont puis Nicolas Pallois, sur sa ligne, ont empêché Arnaud Nordin et les Verts de réaliser un break précoce (8ème). Passé tout proche de la correctionnelle, le FCN a alors réagi. D'abord via Randal Kolo Muani, qui a décoché la première banderille nantaise, hors cadre (14ème).

Nantes en manque de réussite

Puis par Ludovic Blas, qui, en pénétrant dans la surface, a buté sur Timothée Kolodziejczak (15ème). Malheureusement pour Nantes, l'arbitre central et la VAR n'ont pas daigné siffler penalty, provoquant la colère légitime des Canaris et de leur entraîneur, Christian Gourcuff. Au fil des minutes, les débats se sont finalement équilibrés, avec des Nantais plus mordants et plus inspirés avec le cuir. Randal Kolo Muani a même pensé égaliser, sur une superbe tête consécutive à un bon centre de Moses Simon, mais la VAR a annulé la réalisation de l'avant-centre nantais pour un hors-jeu de quelques centimètres de Mehdi Abeid au départ de l'action (44ème).

"Sauvée" à deux reprises par la VAR, l'ASSE a encore eu de la réussite en début de seconde période lorsque Moses Simon, après un très joli numéro, a chatouillé le montant de Jessy Moulin sur une frappe du droit (61ème). Sur le reculoir, les Verts ont finalement fait le break, contre le cours du jeu. Après un énorme raté de Mahdi Camara, qui, pourtant seul aux six mètres, n'a pas converti une offrande de Romain Hamouma, Yvann Maçon s'est chargé de conclure ce contre ligérien. Décalé par Adil Aouchiche, le latéral gauche de fortune s'est mis sur son pied droit et a envoyé un missile enroulé dans la lucarne d'Alban Lafont (0-2, 66ème). Mais les Nantais, très longtemps maladroits devant le but stéphanois, sont parvenus à rapidement revenir au score grâce à Moses Simon, buteur du plat du pied gauche depuis le second poteau sur un très bon centre déployé par Dennis Appiah (1-2, 71ème).

Les Verts se font reprendre

Entré en jeu quelques secondes plus tôt à la place de Ludovic Blas, le Belge Renaud Emond a ensuite égalisé, sur son tout premier ballon, en reprenant victorieusement un coup franc dévié sur son poteau par un défenseur stéphanois (2-2, 85ème). Transfigurés et sentant la victoire à portée, les Nantais ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et sont passés tout près d'une remontada renversante. Heureusement pour les hommes de Claude Puel, Harold Moukoudi, titulaire dans l'axe central pour pallier l'absence sur blessure de Wesley Fofana, a sorti un tacle glissé salvateur pour empêcher Moses Simon d'inscrire un troisième but (90ème+2). Un geste décisif qui permet aux Verts de conserver le point du nul, leur invincibilité et, accessoirement, la tête de la Ligue 1 (10 points). Les Nantais, quant à eux, ont fait preuve de caractère pour arracher un point mérité et porteur d'espoirs pour la suite de la saison. S'ils continuent sur cette lancée, ils délaisseront très vite leur quatorzième place actuelle (5 points).