L1 - Saint-Etienne maîtrise Metz et renoue enfin avec le succès dans son Chaudron (analyse et notes)

Maître de son sujet, l'AS Saint-Etienne a logiquement pris la mesure du FC Metz (1-0), ce dimanche après-midi, lors de la 24ème journée de Ligue 1. Après neuf matches sans succès (cinq nuls, quatre défaites) dans son Chaudron, sa pire série de l'histoire, le club ligérien renoue enfin avec le bon goût d'une victoire dans son antre fétiche. De leur côté, après six levées d'invincibilité, les Grenats concèdent leur première défaite en 2021.

Ligue 1 - 24e Journée Saint-Etienne 1 - 01 - 0 Metz J. Boye (CSC) 14'



LE FAIT DU MATCH

L'AS Saint-Etienne éteint le FC Metz. Malgré un meilleur visage en seconde mi-temps ainsi qu'une poussée en fin de match, le club mosellan n'est jamais parvenu à réellement inquiéter des Verts on ne peut plus disciplinés et solides. C'est bien simple, les hommes à la Croix de Lorraine n'ont eu aucune occasion franche et n'ont pas cadré la moindre tentative.

LE BUT

1-0 (14ème) : Les Verts concrétisent leur grosse entame ! L'ASSE obtient un bon coup-franc, à environ vingt-cinq mètres du but, axe gauche. Romain Hamouma se charge de le botter du pied droit. Sa frappe enroulée prend la direction de la lucarne gauche. Alexandre Oukidja, du bout des doigts, dévie alors le cuir sur son poteau mais le ballon tape ensuite le second avant que le malheureux John Boye ne le pousse au fond de ses propres filets en voulant sauver son équipe.

L'HOMME DU MATCH

Pape Abou Cissé (AS Saint-Etienne). Prêté avec option d'achat par l'Olympiakos Le Pirée cet hiver, le défenseur central est déjà indispensable aux Verts. Après une bonne première sortie face au FC Nantes mercredi soir (nul 1-1), le Lion de la Téranga a confirmé contre les Grenats. Il a été tout bonnement infranchissable (7 dégagements, 6 interceptions, 1 tacles, 7 duels remportés) et a affiché une très belle qualité de relance. Avec un peu plus de réussite, il aurait même pu inscrire son premier but, celui du break, sous ses nouvelles couleurs. Mais sa tête, consécutive à une intelligente déviation de Timothée Kolodziejczak, n'a pas trompé la vigilance d'Alexandre Oukidja (79ème). Une prestation XXL.

LES CONSÉQUENCES

Après neuf réceptions infructueuses, les Verts s'imposent enfin à Geoffroy-Guichard. Auteurs d'une entame de match très intéressante, les protégés de Claude Puel ont rapidement fait la différence et sont ensuite parvenus à conserver sereinement leur court mais précieux avantage. Seule ombre au tableau de cette après-midi : la sortie sur blessure, visiblement à la cuisse, de Romain Hamouma (52ème). Un coup dur pour l'ASSE tant le numéro 21 est indispensable à la bonne marche ligérienne. Avec cette victoire, les Foréziens en sont désormais à trois matches de rang sans défaite (2 succès, 1 nul) et se donnent de l'air en bas de tableau. Désormais quinzième au classement (26 points), l'AS Saint-Etienne compte 11 unités d'avance sur les relégables.

Incapables de cadrer le moindre tir, ni de changer de tempo, les Grenats concèdent un revers logique dans le Forez. Dans un jour sans, les hommes de Frédéric Antonetti goûtent à la défaite pour la première fois en 2021. Au classement, le FC Metz reste en septième position, bloqué à 35 points.