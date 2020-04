L1 - Sammaritano évoque des 'inepties' concernant les conditions de reprise

Le protocole de reprise proposé par l’association des médecins des clubs professionnels (AMCFP) n'est vraiment pas au goût de tout le monde. Alors que le déconfinement en France débutera le 11 mai prochain, les clubs français se préparent à une éventuelle reprise des entraînements. Cette reprise des séances collectives devrait se faire selon plusieurs conditions indéniablement contraignantes pour la pratique du football, comme l'a dénoncé Frédéric Sammaritano ce dimanche sur son compte Twitter.

"C'est insensé de proposer de telles inepties. Le football est un sport de contact. Si on ne peut pas être en contact, c'est simple, on ne reprend pas. Pensez aux victimes du Covid-19 et à tous les soignants au contact de la maladie, et vous trouverez vite les priorités" a écrit le joueur du DFCO en réaction à un article évoquant les mesures envisagées. "On parle de football là, on parle de vies humaines. Alors oui je trouve plus cohérent de dépister des cas à risques plutôt que des footballeurs… avant de les envoyer au feu pour des raisons économiques. Mais ça n'engage que moi" a-t-il ajouté.