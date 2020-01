L1 - Sans forcer, l'OL enchaîne et enfonce le TFC (analyse et notes)

Très efficace dans le dernier geste, l'Olympique Lyonnais n'a pas forcé son talent pour prendre la mesure du Toulouse Football Club (3-0), ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 21e Journée Lyon 3 - 01 - 0 Toulouse M. Cornet 29'

M. Dembélé 71'

K. Toko Ekambi 77'



LE FAIT DU MATCH

Lyon, une efficacité quasi maximale. Face à des Violets appliqués mais inoffensifs, les Rhodaniens ont su accélérer aux bons moments pour faire la différence. Régulièrement en manque de réalisme l'année dernière, les protégés de Rudi Garcia affichent, depuis le début 2020, une efficacité retrouvée. De bon augure pour la suite de l'exercice.

LES BUTS

1-0 (29ème) : Lyon ouvre la marque ! Sur un bon renversement de jeu, Maxwel Cornet est trouvé dans le couloir gauche. L'ailier rhodanien se défait alors de Steven Moreira par un grand pont, résiste au retour de Ruben Gabrielsen et décoche un tir du gauche puissant, qui termine dans les filets après être passé entre les jambes de Lovre Kalinic. C'est le quatrième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 27 des Gones.

2-0 (71ème) : Le break pour l'OL ! Après un centre repoussé dans l'axe, Fernando Marçal décoche une belle reprise du pied gauche, qui oblige Lovre Kalinic à intervenir et dégager tant bien que mal le cuir sur sa droite. L'action se poursuit et le latéral gauche lyonnais, après avoir récupéré le ballon, centre en retrait vers Moussa Dembélé. De près, du pied droit, l'avant-centre rhodanien fait mouche pour inscrire sa douzième réalisation de la saison en championnat.

3-0 (77ème) : Lyon aggrave la marque ! Dans la surface des Violets, Moussa Dembélé perd dans un premier temps le ballon mais parvient à le récupérer. Après un relais avec Thiago Mendes, Karl Toko Ekambi décoche un tir croisé du pied droit qui rentre finalement dans le but toulousain avec l'aide du poteau. C'est le tout premier but marqué cette saison en Ligue 1 par la nouvelle recrue lyonnaise.

L'HOMME DU MATCH

Fernando Marçal (OL). Dans son couloir gauche, le latéral des Gones a rendu une très belle copie. Assez peu inquiété sur le plan défensif (5 tacles, 1 interception, 1 dégagement et 10 duels gagnés tout de même), le Brésilien a surtout été en vue dans le domaine offensif. Très souvent sollicité (122 ballons touchés), il s'est montré à l'aise avec le cuir (88% de passes réussies, 3 passes clés, 4 centres, 1 grosse occasion créée, 1 tir cadré, 2 dribbles) et décisif (1 passe décisive sur le but du break).

LES CONSÉQUENCES

Sérieux et efficace, l'Olympique Lyonnais a remporté un succès mérité face à des Toulousains inférieurs. Une très belle opération comptable pour les protégés de Rudi Garcia, qui reprennent deux points à l'OM et à Rennes, et qui grimpent à la cinquième place du classement (32 points). Une belle dynamique à confirmer dès jeudi soir (20h55, Allianz Riviera) face à l'OGC Nice, à l'occasion des 8èmes de finale de la Coupe de France.

Appliqué mais inoffensif et dépassé lorsque l'OL a accéléré, le TFC a concédé un lourd revers entre Rhône et Saône. La mauvaise série se poursuit avec cette 11ème défaite de rang en Ligue 1, qui laisse les Pitchouns de Denis Zanko à la vingtième et dernière place du classement (12 points). Pour conserver un espoir de maintien, il faudra prendre des points sur la pelouse de l'Amiens SC, samedi soir prochain (20 heures, Stade de la Licorne), lors de la 22ème journée.