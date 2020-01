L1 - Sans Payet, ce n'est plus le même OM... (analyse et notes OM-SCO)

Les matches opposant l'Olympique de Marseille au SCO Angers se suivent et se ressemblent... Ce samedi après-midi, au Vélodrome, Phocéens et Angevins se sont neutralisés (0-0), dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 21e Journée Marseille 0 - 00 - 0 Angers

LE FAIT DU MATCH

La vie sans Payet, c'est triste ! Privé de son maître à jouer, suspendu, l'Olympique de Marseille n'a pas pu déployer son jeu habituel, signe de l'importance capitale du Réunionnais dans la bonne marche du club phocéen. Malgré une grosse domination en terme de possession de balle, les hommes d'André Villas-Boas ne sont jamais parvenus à réellement mettre en danger une formation angevine appliquée à défaut d'être géniale. La première frappe cadrée des Olympiens n'est arrivée qu'après l'heure de jeu (62ème), décochée par Valentin Rongier. C'est dire...

L'HOMME DU MATCH

Valentin Rongier (OM). Il a été l'homme le plus en vue au cours de cette rencontre terne. Avec 131 ballons touchés, l'ancien joueur du FC Nantes a dominé l'entrejeu et a tenté tant bien que mal de faire la différence. Par ses passes (95% de passes réussies, 1 passe clé, 2 centres) mais aussi de manière plus individuelle, sur une tentative des 20 mètres (frappe cadrée à la 62ème minute de jeu). Combatif (9 duels gagnés, 4 tacles, 1 interception), également.

LES CONSÉQUENCES

Sans trois titulaires habituels (Boubacar Kamara, Bouna Sarr, Dimitri Payet), tous suspendus, l'Olympique de Marseille a connu d'énormes difficultés face au SCO Angers. Imprécis techniquement et en manque d'inspiration à l'approche de la surface adverse, les protégés d'André Villas-Boas ont concédé un match nul et vierge logique. Avec ce score de parité, l'OM poursuit sa série d'invincibilité (8 victoires et 2 nuls lors de ses 10 derniers matches de Ligue 1), meilleure série en cours dans l'élite. Pas sûr, toutefois, que cela suffise au bonheur des Ciel-et-Blanc, qui restent à la deuxième place du classement (42 points). Prochain rendez-vous : mercredi soir (21h05, Stade Vélodrome) face au RC Strasbourg Alsace (8ème de finale de la Coupe de France).

Le SCO Angers, qui a perdu Farid El Melali sur blessure (29ème minute, genou gauche), a su rester solide sur la Canebière, contrecarrant aisément les timides velléités offensives phocéennes. De l'autre côté du terrain, en revanche, les protégés de Stéphane Moulin n'ont rien montré, affichant eux aussi un déchet technique important et un manque d'idée criant. Si Antonin Bobichon est passé proche du hold-up en fin de match (89ème), le SCO repart du Vélodrome avec un point logique, qui lui permet de grimper provisoirement à la septième place du classement (30 points). Prochain rendez-vous pour les Blanc-et-Noir : la réception du Stade Rennais, mardi soir (18h30, Stade Raymond-Kopa) à l'occasion des 8èmes de finale de la Coupe de France.