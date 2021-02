L1 - SRFC - ASSE : Pierre Ménès félicite les Verts et tacle Julien Stéphan

Dimanche après-midi, les Verts de l'AS Saint-Etienne ont pris le meilleur sur le Stade Rennais FC (0-2, analyse et notes). Sur son blog, Pierre Ménès, le célèbre consultant de Canal +, a livré son analyse de cette rencontre de la 25ème journée de Ligue 1. S'il a souligné la belle prestation d'ensemble du club ligérien, le journaliste a surtout taclé Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouge-et-Noir. Selon lui, le technicien dispose de trop de pouvoirs, ce qui plomberait actuellement le SRFC.

"Saint-Etienne s’est remis sur les rails avec une formation où Khazri, Bouanga et Nordin ont été bons, ce qui change tout. Les Verts ont été efficaces devant et solides défensivement, concédant finalement très peu d’occasions", a écrit notre confrère, et de passer ensuite au Stade Rennais : "Mais que dire de la prestation rennaise ? Cela fait pas mal de temps que j’avertis les supporters rennais - et les autres d’ailleurs - du souci de voir un Stéphan plénipotentiaire dans ce club. Trop de choses pas normales se sont passées à Rennes, qui vont de la longue mise à l’écart de Grenier à l’exil forcé de Raphinha en passant par le recrutement raté et le départ de Niang, expédié en Arabie Saoudite à 26 ans alors qu’il aurait pu signer dans un autre club… Quand on cherche à nuire à la carrière d’un joueur, on se prend souvent la porte sur les doigts et c’est ce qui est en train de se passer au Stade Rennais".