Angers - Stéphane Moulin : 'On ne va pas à Paris pour faire 0-0'

Présent en conférence de presse d'avant match, l'entraîneur du SCO Stéphane Moulin s'est montré ambitieux avant le déplacement de son équipe sur la pelouse du PSG, ce soir à 21 heures en ouverture de la 6ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 6e Journée

"Le PSG restera toujours un match à part. On sait qu’ils vont avoir la possession. C’est toujours un honneur de jouer contre le PSG et de rencontrer des joueurs comme Neymar, Mbappé, pour ne citer qu’eux. On prend beaucoup de plaisir. Il faut se rendre compte de la chance que l’on a. Notre objectif est aussi d’empêcher au mieux Paris de développer facilement son jeu. On ne va pas à Paris pour faire 0-0. On y va pour gagner", a affirmé le coach angevin.