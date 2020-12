L1 - Strasbourg - Bordeaux : les compos probables

Les Girondins de Bordeaux se déplacent à Strasbourg ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset devra composer sans Laurent Koscielny et Samuel Kalu qui sont tous les deux blessés. Du côté des Strasbourgeois, Bingourou Kamara, Matz Sels, Lamine Koné et Lebo Mothiba souffrent tous les quatre de différents pépins physiques et ne seront pas du voyage en Gironde.

Ligue 1 - 16e Journée

RC STRASBOURG - GIRONDINS DE BORDEAUX

Strasbourg : Kawashima - Lala, Simakan, Djiku, Caci - Aholou, Liénard - Bellegarde, Thomasson (cap), Chahiri - Ajorque.

Bordeaux : Costil (cap) - Benito, Pablo, Baysse, Sabaly - Basic, Otavio - Zerkane, Ben Arfa, Hwang Ui-jo - Maja.