L1 - Strasbourg-Dijon : Les compos probables

19 et 20e de Ligue 1, Dijon et Strasbourg se retrouvent cet après-midi (15h00) au stade de la Meinau pour un match des premières. En effet, au moins une de ces deux équipes décrochera ses premiers points de la saison. Avec un zéro pointé, tout est loin d'être rose notamment à Strasbourg, trop facilement balayé par Lorient, Nice et Saint-Etienne.

Thierry Laurey ne devrait pas pour autant bousculer son 4-3-3 avec son trio d'attaque en reconquête. Ludovic Ajorque, Adrien Thomasson et Majeed Waris n'ont toujours pas marquer à un seul but à eux trois. Inquiétant, mais cela pourrait changer aujourd'hui face au 4-3-1-2 probable du DFCO. Toujours blessés, Romain Amalfitano, Pape Cheick Diop et Yassine Benzia manqueront beaucoup au onze bourgignon.

Ligue 1 - 4e Journée

RC STRASBOURG - DIJON FCO

Strasbourg : Kamara - Lala, Simakan, Mitrovic (Cap.), Caci - Bellegarde, Djiku, Sissoko - Waris, Thomasson, Ajorque

Dijon : Gomis - Chafik, Ecuele-Mangala (Cap.), Panzo, Chala - Marié, Ndong, Lautoa - Chouiar - Sammaritano, Scheidler