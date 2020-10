L1 - Strasbourg domine Brest (analyse)

Strasbourg s'offre une jolie victoire à Brest (3-0) grâce à des réalisations d'Habib Diallo, Kenny Lala et Ludovic Ajorque.

Ligue 1 - 8e Journée Brest 0 - 30 - 2 Strasbourg 27' H. Diallo

40' K. Lala (P.)

67' L. Ajorque



LE FAIT DU MATCH

Un pénalty qui change tout. On joue la 40ème minute et Anthony Caci est coupable d'une faute dans la surface sur Romain Faivre. Les Brestois, ravis de cette nouvelle, sont sur le point de saisir cette opportunité pour égaliser mais l'arbitrage vidéo intervient pour signaler une action chaude, quelques secondes auparavant, dans la surface brestoise ! Sur les images, on voit clairement Julien Faussurier arrêter, de la main, une tête de Ludovic Ajorque. Finalement, la VAR intervient et annule donc le pénalty pour le SB29, et en donne un pour Strasbourg !

LES BUTS

0-1 (27ème) : Strasbourg prend l'ascendant. Anthony Caci, décalé sur l'aile gauche, contre et centre vers le premier poteau. Habib Diallo, l'ancien Brestois, devance Christophe Hérelle et finit avec une tête plongeante.

0-2 (40ème) : le penalty en faveur de Brest est finalement annulé et c'est Strasbourg qui en obtient un après une main de Faussurier. Le numéro 10 Kenny Lala ne tremble pas pour doubler la mise coté Racing !

0-3 (67ème) : lancé dans le dos de la défense et à la limite du hors-jeu par Habib Diallo, Ludovic Ajorque contrôle sur la gauche de la surface et termine du même pied avec un tir à ras de terre.

L'HOMME DU MATCH

Habib Diallo (Strasbourg) : un but, une passe décisive pour l'attaquant sénégalais. Menaçant et difficile à prendre pour la défense brestoise, l'ex-Messin a énormément pesé sur la rencontre. Une deuxième sortie convaincante avec son nouveau club, le RCSA.

LES CONSÉQUENCES

Cette victoire devrait faire le plus grand bien à Strasbourg. En effet, les hommes de Thierry Laurey, 18èmes du classement, se sont montrés particulièrement sérieux face aux Brestois d'Olivier Dall'Oglio. Habib Diallo, arrivé lors des ultimes heures du mercato estival, se montre encore une fois décisif. Côté brestois, on enchaîne une deuxième défaite consécutive. Les Bretons perdent une place avec cette défaite et devront se ressaisir la semaine prochaine à Rennes (31 octobre, 17h00).