L1 - Strasbourg enfonce Nantes dans la crise (analyse)

Le FC Nantes subit une grosse claque, ce dimanche, à domicile face au RC Strasbourg (0-4). Les Alsaciens ont profité de Nantais complètement absents, tant offensivement que défensivement, pour s'offrir une grosse victoire.

Ligue 1 - 13e Journée Nantes 0 - 40 - 2 Strasbourg 16' D. Liénard (P.)

34' H. Diallo

78' L. Ajorque (P.)

83' L. Zohi



LE FAIT DU MATCH

Nantes rate son match. Strasbourg a livré une prestation solide ce dimanche, tout en profitant de l'inefficacité offensive des Nantais (zéro tir cadré en 1ère mi-temps, 1 au total). Liénard, Diallo, Ajorque et Zohi sont les buteurs strasbourgeois, bien aidés par deux pénaltys. Nantes coule encore un peu plus et les Canaris s'enfoncent dans la crise.

LES BUTS

0-1 (16ème) : Strasbourg ouvre le score. Dans la surface, Chahiri tente de dribbler Girotto en déviant le ballon in extremis. Le défenseur brésilien mange dans la feinte et détourne le ballon du bras. Un pénalty logique, transformé par Dimitri Liénard.

0-2 (33ème) : sur un corner frappé par Liénard côté gauche, Strasbourg double la mise grâce à Habib Diallo. Le Sénégalais prend de la tête au premier poteau mais Lafont repousse de la main droite. Diallo envoie ensuite une frappe croisée du gauche à bout portant dans la lucarne.

0-3 (78ème) : Simakan percute côté droit, sert Diallo dans l'axe qui aperçoit Ajorque seul sur la gauche. L'attaquant se fait percuter la jambe droite par Corchia dans la surface et s'écroule pour obtenir un penalty. Ajorque se fait justice lui-même pour inscrire le 3ème but.

0-4 (83ème) : depuis le côté gauche, Ajorque adresse un centre en retrait à ras de terre vers Zohi qui marque d'un plat du pied droit hors de portée de Lafont ! Le Strasbourgeois était totalement seul dans la surface.

L'HOMME DU MATCH

Ludovic Ajorque (Strasbourg) : auteur d'un but et d'une passe décisive, l'attaquant strasbourgeois est encore une fois la principale menace offensive des Alsaciens. Très utile dos au but et dans la conservation du ballon, il a remporté 10 duels ce dimanche et distribué une passe clé. Il a aussi mis à contribution Alban Lafont puisqu'il a cadré 100% de ses frappes (3 tirs).

LES CONSÉQUENCES

Nantes n'y arrive plus. Depuis le 8 novembre dernier et une victoire 2-0 contre Lorient, le FCN a enchainé 4 matchs consécutifs sans victoire. Les hommes de Christian Gourcuff restent sur deux défaites d'affilée, face à Marseille (3-1) et Strasbourg (0-4). Quatorzième de L1 avec 13 points, Nantes n'est qu'à trois points de Reims (barragiste).

Côté Strasbourgeois, cette victoire va faire énormément de bien au moral puisque le dernier succès remonte au 25 octobre à Brest (3-0). Depuis, le RCSA restait sur 3 défaites et 1 match nul, la semaine passée, contre Rennes. Ce succès permet à Strasbourg (18ème) de recoller à Reims (17ème), qui joue contre Nice à 17h00.