L1 - Strasbourg et Amiens se neutralisent

Dans un Stade de la Meinau à guichets fermés, le Racing Club Strasbourg Alsace n'a pu faire mieux qu'un triste match nul face à l'Amiens Sporting Club (0-0), ce samedi soir à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 26e Journée Strasbourg 0 - 00 - 0 Amiens

Dans l'ambiance très festive de l'antre alsacienne, les Bleu-et-Blanc prenaient le meilleur départ. Leur avant-centre, Ludovic Ajorque, décochait d'ailleurs la première banderille de la rencontre, de la tête, mais ne parvenait pas à attraper le cadre de Régis Gurtner (7ème). Les Picards de l'ASC réagissaient ensuite de manière timide mais affichaient, peu à peu, un vrai mieux. Le spectacle était pourtant loin d'être au rendez-vous dans un premier acte haché par de nombreuses fautes, de plus en plus appuyées. Seul Ludovic Ajorque semblait en mesure d'éclairer la première moitié de cette partie. D'une demi-volée rageuse du gauche, il trouvait le cadre et contraignait le dernier rempart amiénois à la parade (33ème).

Au retour des vestiaires, le rythme de la partie ne s'emballait toujours pas. Le Racing, malgré la maîtrise du cuir, éprouvait les plus grandes difficultés à se procurer des occasions face à des Amiénois disciplinés et solidaires. Les protégés de Luka Elsner, eux, parvenaient à se montrer dangereux et il fallait un très bon Matz Sels, auteur d'une parade décisive du gant gauche, pour empêcher Gaël Kakuta d'ouvrir la marque (57ème). Sur l'action suivante, Strasbourg répliquait via Kévin Zohi, qui sollicitait Régis Gurtner d'une lourde frappe du droit (58ème). Plus rien n'était ensuite à signaler pendant de très longues minutes jusqu'à un nouvel arrêt exceptionnel et décisif du portier amiénois, de la main droite, sur une reprise d'Alexander Djiku (90ème+3). Avec ce score de parité, le RCSA grimpe provisoirement au 6ème rang (38 points), tandis que l'ASC reste 19ème (22 points).

L'HOMME DU MATCH

Adrien Thomasson : Le milieu de terrain des Bleu-et-Blanc a rendu une copie solide face aux Picards. À l'aise avec le cuir (68 ballons touchés, 76% de passes réussies), il a été présent dans tous les rares bons coups de sa formation (4 passes clés, 6 centres, 2 tirs).