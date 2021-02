L1 - Strasbourg et Angers se neutralisent (analyse)

Au sortir d'une rencontre globalement équilibrée, disputée ce dimanche après-midi dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1, le Racing Club Strasbourg Alsace et le SCO Angers se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).

Ligue 1 - 26e Journée Strasbourg 0 - 00 - 0 Angers

LE FAIT DU MATCH

Le RCSA et ses attaquants manquent de réussite ! En seconde mi-temps, Ludovic Ajorque puis Habib Diallo ont eu deux opportunités de débloquer une rencontre fermée. Malheureusement pour le Racing, la réussite n'a pas été au rendez-vous. Sur la première occasion, l'attaquant réunionnais n'a pas vraiment pu placer correctement sa tête à bout portant à la suite d'une frappe d'Adrien Thomasson contrée par la défense angevine (73ème). Sur la seconde, consécutive à un long et bon centre déployé par Dimitri Liénard, l'attaquant sénégalais s'est fendu d'une tête lobée qui est venue heurter le haut de la barre transversale de Paul Bernardoni (89ème).

L'HOMME DU MATCH

Alexander Djiku (RC Strasbourg Alsace). Aligné en défense centrale aux côtés de Stefan Mitrovic, l'ancien joueur du Stade Malherbe Caen a été infranchissable. Il n'a laissé que des miettes aux attaquants angevins, se montrant tout simplement impeccable (11 dégagements, 1 tir bloqué, 4 interceptions, 3 tacles, 9 duels remportés).

LES CONSÉQUENCES

Face à une solide formation angevine, le RCSA n'est jamais parvenu à trouver la clé. Avec un petit peu plus de réussite, les hommes de Thierry Laurey auraient pu arracher un succès précieux dans la course au maintien mais il faudra se contenter d'une victoire aux points et d'un tout petit point. Celui-ci permet aux Bleu-et-Blanc de grimper à la 15ème place du classement (29 points) et de compter six unités d'avance sur le FC Nantes, dix-huitième et barragiste (23 points).

Bien en place et auteur d'un match solide, le SCO repart de son périple en Alsace avec un bon point. Au classement, suite à ce résultat de parité, les protégés de Stéphane Moulin confortent leur dixième place (35 points) et se rapprochent tranquillement du maintien.