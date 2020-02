L1 - Strasbourg maîtrise et corrige Reims

Ce dimanche après-midi, le Racing Club Strasbourg Alsace a logiquement disposé du Stade de Reims (3-0), lors de la 24ème journée de Ligue 1. Avec cette belle victoire, le RCSA grimpe à la 6ème place du classement (36 points). Les Rémois, quant à eux, reculent au 10ème rang (33 points) après cette prestation d'ensemble assez terne.

Ligue 1 - 24e Journée Strasbourg 3 - 00 - 0 Reims A Djiku 50'

A. Waris 82'

K. Lala (P.) 90' +4



Dans un Stade de la Meinau comble, les Bleu-et-Blanc prenaient le meilleur départ et mettaient vite les Champenois sous pression. Mais le Stade de Reims, deuxième défense de l'élite au coup d'envoi (17 buts encaissés), parvenait à tenir bon, sans trop trembler. Malgré une nette domination locale et une avalanche de corners (7 pour le RCSA), les hommes de David Guion faisaient front et ne concédaient aucune réelle occasion franche. Nicolas Lemaître, titulaire dans le but rémois en l'absence de Predrag Rajkovic pour raisons personnelles, passait un premier acte relativement tranquille.

En revanche, dès la reprise, il était contraint de s'incliner sur la première banderille alsacienne. Sur un corner botté de la gauche du terrain par Dimitri Liénard, Alexander Djiku profitait d'une déviation de Stefan Mitrovic pour, de la tête, envoyer le ballon au fond des filets et faire chavirer de bonheur le peuple alsacien (1-0, 50ème). Menés, les Rémois tentaient alors de réagir, tant bien que mal, mais éprouvaient de grandes difficultés à se montrer dangereux. Le RCSA, devant au tableau d'affichage, continuait de maîtriser la rencontre et Adrien Thomasson, d'une frappe croisée du gauche, flirtait avec le break (65ème).

Il intervenait finalement, et logiquement, un gros quart d'heure plus tard. Sur une très belle action initiée par Kenny Lala, Ludovic Ajorque se fendait d'une offrande pour Majeed Waris, qui n'avait plus qu'à envoyer le cuir dans le but d'un plat du pied droit au sol (2-0, 82ème). Dans une magnifique ambiance, les protégés de Thierry Laurey alourdissaient même la marque en toute fin de partie sur un penalty transformé avec brio par Kenny Lala (3-0, 90ème+4), consécutif à une faute de Marshall Munetsi sur Lionel Carole.

L'HOMME DU MATCH

Alexander Djiku : Impeccable sur le plan défensif (5 dégagements, 3 interceptions, 1 tacle, 4 duels gagnés) et balle au pied (60 ballons touchés, 87% de passes réussies), l'axial strasbourgeois s'est offert son premier but de la saison, d'une très belle tête (sur son seul tir du match). Une réalisation qui a lancé son équipe vers un succès précieux et amplement mérité.