L1 - Strasbourg - OL : les compos probables

L'Olympique Lyonnais se déplace à Strasbourg ce dimanche à 13h, pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. Les Lyonnais doivent impérativement s'imposer pour ne pas laisser ses concurrents aux places européennes prendre trop d'avance. Du côté du RC Strasbourg on espère une victoire afin de sortir de la zone de relégation.

Excepté l'absence du jeune talent Maxence Caqueret pas encore rétabli du coronavirus, Rudi Garcia pourra compter sur un groupe quasi au complet et plein de nouveau. Mattia De Sciglio, Djamel Benlamri et Cenk Özkacar seront du voyage. Anthony Lopes et Leo Dubois positifs au Covid-19 pendant la trêve sont bien là. Thierry Laurey a quant à lui dû se passer d'Alexander Djiku qui est suspendu. Matz Sels, Adrien Lebeau et Lebo Mothiba sont eux à l'infirmerie. Ibrahima Diallo fera lui ses premiers pas sous le maillots bleu et blanc.

Ligue 1 - 7e Journée

RC STRASBOURG - OL

Strasbourg : Kamara - Lala, Simakan, Mitrovic, Caci - Djiku - Chahiri, Aholou, Bellegarde, Lienard - Ajorque

OL : Lopes - Cornet, Denayer, Marcelo, Dubois - Mendes, Aouar, Paqueta - Toko-Ekambi, Depay - Dembélé