L1 - Strasbourg - OM : les compos probables

L'Olympique de Marseille se déplace ce vendredi à Strasbourg dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Les Marseillais auront à coeur de se rattraper de leur humiliation (3-0) subie cette semaine en Ligue des champions à Porto. Le Racing de son côté compte bien profiter d’affronter un OM en difficulté ces derniers temps pour prendre des points et s’éloigner de la zone de relégation. Pour cela, Thierry Laurey devra composer sans Mahamé Siby, Lebo Mothiba et Idriss Saadi tous les trois blessés. Ludovic Ajorque est suspendu pour cette rencontre, Jean-Eudes Aholou a quant à lui été testé positif et a donc été placé à l'isolement. André Villas-Boas devra lui se passer d'Alvaro Gonzalez et Hiroki Sakai qui sont suspendus. Nemanja Radonjic déjà absent en coupe d'Europe cette semaine n'est toujours pas rétabli.

Ligue 1 - 10e Journée Strasbourg 0 - 10 - 0 Marseille 72' M. Sanson



RC STRASBOURG - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Strasbourg : Kamara - Lala, Simakan, Mitrovic (cap), Caci - Djiku, Liénard - Bellegarde, Thomasson, Chahiri - Diallo.

OM : Mandanda (cap) - Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Amavi - Gueye, Kamara, Rongier, Cuisance - Thauvin, Germain.